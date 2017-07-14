ЕС подал в суд на Польшу за вырубку Беловежской пущи

Европейская комиссия потребовала от властей Польши немедленно прекратить вырубку в Беловежской пуще и обратилась в Европейский суд с просьбой обязать Варшаву выполнить это требование.

В прошлом году правительство Польши втрое увеличило квоты на вырубку деревьев в реликтовом лесу, мотивируя свое решение необходимостью борьбы с нашествием жука-короеда.

Экологи и поддерживающие их ЮНЕСКО и Евросоюз считают, что экосистема леса способна сама регулировать популяцию жуков, а изъятие из пущи мертвых деревьев лишает важных элементов среды обитания целый ряд видов животных и растений, находящихся под угрозой вымирания.

Если суд признает Польшу нарушителем европейского природоохранного законодательства, он накажет страну разорительными ежедневными штрафами.

Однако иск Еврокомиссии касается лишь одного участка пущи, а правительство разрешило рубить еще на двух участках и может еще увеличить лимиты вырубки.

Консервативное правительство и "лево-распутническое движение"

Беловежская пуща разделена между Польшей и соседней Белоруссией. Лесной массив объявлен ЮНЕСКО объектом Всемирного наследия, хотя нынешнее консервативно-националистическое правительство Польши считает, что этот статус был присвоен лесу незаконно.

Министр окружающей среды Польши Ян Шишко, заядлый охотник и бывший лесничий, недавно высказался в том смысле, что за критикой действий властей в Беловежской пуще стоит "лево-распутническое движение Западной Европы", писала газета New York Times.

Беловежье наиболее известно как место обитания еще недавно почти истребленных зубров, однако там также водятся многие виды птиц, в том числе зимородок и мухоловка.

Правая партия "Право и справедливость" во главе с Ярославом Качиньским, который после гибели своего брата-близнеца Леха в 2010 году предпочитает сам не занимать высшие посты в государстве, пришла к власти в 2015 году и предприняла целую серию мер, вызвавших неприятие европейского истеблишмента.

Правительство добилось возможности назначить лояльных себе членов Конституционного трибунала и руководителей государственного телевидения и радио, которые после этого, по мнению критиков, превратились в инструменты государственной пропаганды.

Что такое Беловежская пуща?