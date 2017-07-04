Двойные стандарты: переплачивают ли жители Литвы за потенциально более дешевые продукты

В Европе уже не первый месяц проходят дискуссии о том, что производители позволяют себе "двойные стандарты". Такую идею выдвинули Венгрия, Чехия и Словакия, которые исследовали продукты и выяснили, что их гражданам поставляют продукты более низкого качества, чем жителям Австрии и Германии. И говорят как об использовании составляющих разного качества и цены при производстве, так и о заменителях составляющих, а также о самих пропорциях этих составляющих.

К дискуссии подключилась и Литва, поскольку у нее возникает вопрос: если жалобы на качество продуктов есть у стран Центральной Европы, то какой может быть ситуация с продуктами, поступающими в Восточную Европу.

Представители Государственной продовольственно-ветеринарной службы (ГПВС) утверждают, что позицию Литвы в этом вопросе представляют на европейском уровне и ищут способ, как помочь каждому жителю Литвы сознательно выбирать качественные продукты. Правда, есть немало идей по улучшению ситуации и их надеются осуществить.

Не хватает модели сотрудничества

Представитель ГПВС Юргита Савицкайте сказала, что служба пока не исследует качество продаваемой в разных странах продукции. Этому мешают некоторые организационные аспекты.

"Мы не исследовали (качество), поскольку на данный момент у нас нет такой возможности. Дело в том, что мы не уполномочены, скажем, ездить в германию, брать там образцы, привозить их и исследовать. Для этого существуют немецкие ведомства, которые могут это делать. Такого механизма не существует", – сказала эксперт.

Однако в перспективе такие исследования возможны. Когда появится такая возможность или модель, служба займется такой деятельностью.

"Но, видя те исследования (выполненные другими странами), мы сказали Еврокомиссии, что поддержали бы такое исследование, если оно, конечно, будет проводится в европейском масштабе. Мы считаем, это было бы объективно. Если кто-то соберет такие данные, обобщит и представит выводы, это будет один путь. Второй способ, - поиск партнеров в кругу организаций, защищающих права потребителей, у которых, как у неправительственных организаций, больше свободы действия в данном аспекте".

Оправдания производителей: почему подозрения верны?

О том, что продукция тех же компаний для разных стран - разная, говорили уже несколько лет назад. ЕК поднимала этот вопрос в 2011 году, но тогда ответ производителей развеял подозрения.

"К их аргументам прислушались, они указали, что часто меняют состав, ориентируясь на ожидание потребителей. ЕК тогда сказала, что никто не может компании запретить менять состав продукции, если это легально отражается на этикетках, если потребители в конкретной стране хотели бы видеть тот или иной состав. Значит, разница в разных странах может существовать", – рассказала Савицкайте.

Но, по ее словам, к этому вопросу иначе относятся организации, защищающие права потребителей. Они поднимают не только вопрос разницы, но и вопрос цены и качества.

"Они говорят - хорошо, если отличается вкус или какие-то аспекты продажи. А если, скажем, включается аспект цены, все выглядит иначе. К примеру, в австрийском йогурте есть сахар, а в продаваемом в Польше том же йогурте - какой-то сироп из глюкозы, который намного дешевле. Даже если об этом сказано на этикетке, надо смотреть на цену. Не переплачивают ли потребители Восточной Европы за потенциально более дешевые товары?"

Что сравнение дало бы жителям Литвы?

Информация о сравнении подобных товаров была бы актуальной для потребителей. Представитель ГПВС Савицкайте уверяет, что такая надежда обоснована.

"Покупатель может быть уверен в качестве продукта и получит возможность выбора. Я думаю, что ЕС и ЕК своими законами, регламентирующими обозначение продуктов питания, обозначение их полезности и рекламу, как и остальное, что указано на этикетке, предоставляет потребителю право выбора, понимание, что он покупает", – сказала эксперт.

По словам Савицкайте, в Литве есть люди, которые хотят и стараются получить такую информацию.

"В Литве есть группы потребителей, которые, быть может, ориентируются только на цену, но немалая часть потребителей ориентируется на качество и, быть может, при наличии выбора и возможности сравнения, скажем – выбирала бы продукт того или иного состава. Это право потребителя. И конечно, эти продукты безопасны, качественны и отвечают всем требованиям. Здесь мы говорим только об информировании потребителя и возможности выбора. В данном случае нельзя ограничивать возможность выбора".