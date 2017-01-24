Жители Вильнюса за тепло могли переплатить около 100 млн. евро

Это означает, что жители Вильнюса за 5 лет до конца 2015 года за тепло могли переплатить около 100 млн. евро.

Судьи Арунас Суткявичюс, Скиргайле Жалимене, Романас Клишаускас в деле, рассматриваемом в апелляционном порядке, постановили, что принятое 11 декабря 2015 года решение Вильнюсского окружного административного суда, было верным.

Это решение суда обжалованию не подлежит.

По словам президента Литовской национальной федерации потребителей Альвиты Арманавичене, по предварительным подсчетам вильнюсцы за 5 лет могли переплатить около 100 млн. евро.

«Мы довольны обнародованным решением суда, - во вторник сказала DELFI А.Арманавичене. - Только уж очень долго шли поиски правды, а что интересно и главное, это общественный интерес всех людей и никто его не защищал».