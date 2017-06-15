Жители уже сталкиваются с проблемами в связи с закрытием Вильнюсского аэропорта

Решение в связи с закрытием Вильнюсского аэропорта на ремонт этим летом уже возмущает жителей Литвы и живущих за границей литовцев.

Для одних приезд в Литву стал настоящей головной болью, другие возмущены ростом цен на билеты, поэтому откладывают запланированный отпуск.

Третьи не понимают, почему аэропорт закрывают именно летом, когда многие планируют отпуск в теплых странах, а эмигранты навещают близких и отдыхают на родине.

Вайда, проживающая в Питерборо (Англия), сказала, что ей пришлось отложить отпуск.

"Мы хотели навестить близких, выбрали время отпуска – конец июня-начало июля. Искать билеты начали с конца зимы, первые цены шокировали - 500 фунтов стерлингов (около 570 евро) стоили бы билеты на троих. Я решила, не лететь", – сказала она.

Вайда обращает внимание на то, что летом цены на самолет всегда выше, но таких цен, как в этом году, еще не было: "Насколько я помню, летом билеты примерно стоили 100 фунтов стерлингов (около 114 евро) в обе стороны".

Цены женщина регулярно проверяла и в мае, но самый дешевый вариант был 400 фунтов стерлингов (около 457 евро) на троих. Она считает, что на ценах могло сказаться и закрытие Вильнюсского аэропорта, хотя главная причина - все же сезон.

В итоге Вайда отложила поездку на осень, а в июне отпуск проведет, путешествуя по Великобритании.

Живущая в Лондоне Гинтаре летом с семьей также приезжает в Литву, чтобы навестить близких. Билеты она купила, но стоили они немало.

"Мы купили на 7-28 августа. Покупали 19 мая, заплатили 730 фунтов стерлингов (около 833 евро) за четверых.

Мы подстраивались под детские каникулы, смотрели самые низкие цены в этот период. Покупали Wizz Air, поскольку Ryanairтолько на сентябрь продает".

Она заметила, что назад билеты проданы на рейс из Вильнюса, но они получили предупреждение, что если строительные работы в Вильнюсе затянутся, то рейса из Вильнюса может и не быть, хотя Wizz Air билеты уже продает.

Возмущены и живущие во Франции литовцы. Особенно много проблем вызывает то, что Ryanair решила не переносить рейсы из Вильнюса в Каунас на время закрытия аэропорта, поэтому на месяц пропадает одно из привлекательных направлений.

Несмотря на то, что Wizz Air перенесла свои рейсы в Каунас и ввела рейс Париж-Каунас, но система поиска не выдает таких вариантов в июле и августе. Прямой рейс в Париж предлагает airBaltic, однако большая часть рейсов все же проводится через Ригу.

Президент Литовской туристической палаты, глава Estravel Vilnius Жидре Гавялене сказала DELFI, что проблем в связи с закрытием Вильнюсского аэропорта избежать не удастся.

"Надо понять, что ждет тяжелый сезон, мы потеряем часть клиентов, пассажирам доставят неудобства, а на неконкурентных направлениях, например, в Париж, лететь будет неудобно", – сказала она.

Однако Гавялене заметила, что цены не слишком изменились: "Что касается цен, мы следим за ними. Нельзя утверждать, что они изменились. Мы проверяем цены, сравниваем с прошлогодними, но сравниваем цены тех же компаний".

Однако она заметила, что могут вырасти цены на рейсы, которые отменил Ryanair, поскольку снизится предложение на такие маршруты, как, к примеру, Лондон.

Гавялене заметила также, что на это время неудобства будут связаны не только с ростом цен, нужно еще считать расходы на дорогу до Каунаса, на парковку автомобиля там, все эти факторы способствуют повышению цен.

"Иной момент, если мы говорим о большом мероприятии, которые обычно приносят Литве прибыль. К примеру, если в июле нужно было бы провести конференцию, с 50-100 участниками из 30 стран. Для них билеты заказать невозможно. В системе нет даже возможности прилететь в Литву, как заказать - неизвестно. Литва лишится многого. Трудно оценить, чего мы лишимся конкретно, но даже если учесть, что если 25% литовцев, живущих за границей, захотят прилететь летом в Литву, то часть из них подумает, выгодно ли это.

Я думаю, мы должны быть благодарны Wizz Air, которая согласилась перенести свои рейсы в Каунас, иначе Литва вообще оказалась бы в изоляции", – сказала она.

Исполнительный директор Литовских аэропортов Донатас Воверис сказал, что понимает, с какими неудобствами столкнутся пассажиры, однако было выбрано такое время, которое принесет наименьший ущерб.

"Мы оценивали фактические погодные условия в последние 5 лет, т.е., когда в Литве было меньше всего осадков и самая высокая температура, поскольку в ходе реконструкции полос снимается покрытие, укрепляют основание и укладывают новое покрытие.

По сути это как асфальт, только слой толще. А такие работы лучше всего выполнять при высокой температуре и в сухую погоду", – сказал он, заметив, что повышение цен на билеты связано с закрытием аэропорта.