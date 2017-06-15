Жители уже сталкиваются с проблемами в связи с закрытием Вильнюсского аэропорта

 (8)
ru.DELFI.lt
четверг, 15 июня 2017 г. 08:27
Решение в связи с закрытием Вильнюсского аэропорта на ремонт этим летом уже возмущает жителей Литвы и живущих за границей литовцев.
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

Для одних приезд в Литву стал настоящей головной болью, другие возмущены ростом цен на билеты, поэтому откладывают запланированный отпуск.

Третьи не понимают, почему аэропорт закрывают именно летом, когда многие планируют отпуск в теплых странах, а эмигранты навещают близких и отдыхают на родине.

Вайда, проживающая в Питерборо (Англия), сказала, что ей пришлось отложить отпуск.

"Мы хотели навестить близких, выбрали время отпуска – конец июня-начало июля. Искать билеты начали с конца зимы, первые цены шокировали - 500 фунтов стерлингов (около 570 евро) стоили бы билеты на троих. Я решила, не лететь", – сказала она.

Вайда обращает внимание на то, что летом цены на самолет всегда выше, но таких цен, как в этом году, еще не было: "Насколько я помню, летом билеты примерно стоили 100 фунтов стерлингов (около 114 евро) в обе стороны".

Цены женщина регулярно проверяла и в мае, но самый дешевый вариант был 400 фунтов стерлингов (около 457 евро) на троих. Она считает, что на ценах могло сказаться и закрытие Вильнюсского аэропорта, хотя главная причина - все же сезон.

В итоге Вайда отложила поездку на осень, а в июне отпуск проведет, путешествуя по Великобритании.

Живущая в Лондоне Гинтаре летом с семьей также приезжает в Литву, чтобы навестить близких. Билеты она купила, но стоили они немало.

"Мы купили на 7-28 августа. Покупали 19 мая, заплатили 730 фунтов стерлингов (около 833 евро) за четверых.

Мы подстраивались под детские каникулы, смотрели самые низкие цены в этот период. Покупали Wizz Air, поскольку Ryanairтолько на сентябрь продает".

Она заметила, что назад билеты проданы на рейс из Вильнюса, но они получили предупреждение, что если строительные работы в Вильнюсе затянутся, то рейса из Вильнюса может и не быть, хотя Wizz Air билеты уже продает.

Возмущены и живущие во Франции литовцы. Особенно много проблем вызывает то, что Ryanair решила не переносить рейсы из Вильнюса в Каунас на время закрытия аэропорта, поэтому на месяц пропадает одно из привлекательных направлений.

Несмотря на то, что Wizz Air перенесла свои рейсы в Каунас и ввела рейс Париж-Каунас, но система поиска не выдает таких вариантов в июле и августе. Прямой рейс в Париж предлагает airBaltic, однако большая часть рейсов все же проводится через Ригу.

Президент Литовской туристической палаты, глава Estravel Vilnius Жидре Гавялене сказала DELFI, что проблем в связи с закрытием Вильнюсского аэропорта избежать не удастся.

"Надо понять, что ждет тяжелый сезон, мы потеряем часть клиентов, пассажирам доставят неудобства, а на неконкурентных направлениях, например, в Париж, лететь будет неудобно", – сказала она.

Однако Гавялене заметила, что цены не слишком изменились: "Что касается цен, мы следим за ними. Нельзя утверждать, что они изменились. Мы проверяем цены, сравниваем с прошлогодними, но сравниваем цены тех же компаний".

Однако она заметила, что могут вырасти цены на рейсы, которые отменил Ryanair, поскольку снизится предложение на такие маршруты, как, к примеру, Лондон.

Гавялене заметила также, что на это время неудобства будут связаны не только с ростом цен, нужно еще считать расходы на дорогу до Каунаса, на парковку автомобиля там, все эти факторы способствуют повышению цен.

"Иной момент, если мы говорим о большом мероприятии, которые обычно приносят Литве прибыль. К примеру, если в июле нужно было бы провести конференцию, с 50-100 участниками из 30 стран. Для них билеты заказать невозможно. В системе нет даже возможности прилететь в Литву, как заказать - неизвестно. Литва лишится многого. Трудно оценить, чего мы лишимся конкретно, но даже если учесть, что если 25% литовцев, живущих за границей, захотят прилететь летом в Литву, то часть из них подумает, выгодно ли это.

Я думаю, мы должны быть благодарны Wizz Air, которая согласилась перенести свои рейсы в Каунас, иначе Литва вообще оказалась бы в изоляции", – сказала она.

Исполнительный директор Литовских аэропортов Донатас Воверис сказал, что понимает, с какими неудобствами столкнутся пассажиры, однако было выбрано такое время, которое принесет наименьший ущерб.

"Мы оценивали фактические погодные условия в последние 5 лет, т.е., когда в Литве было меньше всего осадков и самая высокая температура, поскольку в ходе реконструкции полос снимается покрытие, укрепляют основание и укладывают новое покрытие.

По сути это как асфальт, только слой толще. А такие работы лучше всего выполнять при высокой температуре и в сухую погоду", – сказал он, заметив, что повышение цен на билеты связано с закрытием аэропорта.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Бизнес

Жители уже сталкиваются с проблемами в Вильнюсском аэропорту (8)

Жители уже сталкиваются с проблемами в Вильнюсском аэропорту
Решение в связи с закрытием Вильнюсского аэропорта на ремонт этим летом уже возмущает жителей Литвы и живущих за границей литовцев.

Пенсия женщин в Европе на 40% ниже, чем у мужчин (1)

Пенсия женщин в Европе на 40% ниже, чем у мужчин
Вышедшая на пенсию жительница страны, входящей в Евросоюз, получает в среднем на 40% меньше, чем такой же пенсионер-мужчина.

Цена на литовскую клубнику пугает (18)

Kauno turgūs
Несмотря на то, что весна в этом году была поздней, литовские овощи, зелень и ягоды уже появились на рыночных прилавках, пишет Naujienos.lt.

Появилось мобильное приложение для покупки билета на паромную переправу

Появилось мобильное приложение для покупки билета на паромную переправу
Отныне клиенты АО Smiltynės perkėla смогут приобрести билеты на паромную переправу при помощи мобильного приложения keltas.lt. Билет можно будет предъявить прямо в смартфоне – распечатывать его не нужно.

Перед закрытием Вильнюсского аэропорта – неудобства на дорогах Каунаса (1)

Kauno oro uostas (Lietuvos oro uostų nuotr.)
14 июля. Эту дату на календарях должны отметить водители, стоящие в заторах, которые ежедневно образуются от Каунаса в сторону Кармелавы.
Facebook друзья
Rambler's Top100