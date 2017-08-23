Жители Литвы все больше доходов получают от капитала

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BNS
среда, 23 августа 2017 г. 15:25
Меняется структура доходов жителей Литвы - в ней увеличивается часть доходов от капитала, растет и зарплата, пишет деловая газета Verslo zinios.
© Shutterstock

По данным Государственной налоговой инспекции (ГНИ), в 2016 году жители Литвы получили 10,5 млрд. евро доходов, связанных с трудовыми отношениями.

От дивидендов, тантьем, страховых и пенсионных выплат из частных пенсионных фондов жители страны в прошлом году получили около 3,4 млрд. евро доходов. Еще около 3 млрд. евро доходов жители получили от индивидуальной деятельности, свидетельств о предпринимательской деятельности, продажи леса, металлолома и другого движимого имущества.

Аналитик банка DNB Повилас Станкявичюс отмечает, что соотношение доходов населения от капитала и зарплат в Литве составляет примерно 32%, а, например, в США - примерно 40%. Соотношение доходов от зарплат и внутреннего валового продукта в Литве составляет 34%, в еврозоне этот показатель составляет 37%, в США - 43%.

BNS
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