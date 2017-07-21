Жители Литвы тратят на пищевые добавки 300 млн. евро в год

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BNS
пятница, 21 июля 2017 г. 12:32
Специалисты Государственной продовольственно-ветеринарной службы Литвы (ГПВС) в этом году проверили 275 пищевых добавок 257 различных названий и установили, что 38% из них не соответствуют требованиям правовых актов - чаще всего на этикетках используются недопустимые и вводящие потребителей в заблуждение утверждения о полезности, делаются запрещенные ссылки на лечебные или профилактические свойства".
Vitaminai
© Shutterstock

Как сообщает портал, жители Литвы тратят на пищевые добавки 300 млн. евро ежегодно - это даже больше, чем государство выделяет на компенсирование лекарств, а согласно данным, предоставленным порталу аптеками, в 2016 году продажи пищевых добавок и витаминов в аптеках составили от 8% до 12% всех продаваемых товаров.

Президент Ассоциации помощи онкологическим больным, которая поддерживает ограничение рекламы пищевых добавок, член правления Литовского форума пациентов Шарунас Нарбутас сказал порталу, что пищевые добавки не лечат и не ускоряют выздоровление.

Во всем мире потребление пищевых добавок постоянно возрастает, несмотря на то, что их польза не доказана никакими научными исследованиями. Литва не исключение и, по словам собеседника, вряд ли в ближайшее время эта тенденция изменится.

BNS
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Жители Литвы тратят на пищевые добавки 300 млн. евро в год (7)

Vitaminai
Специалисты Государственной продовольственно-ветеринарной службы Литвы (ГПВС) в этом году проверили 275 пищевых добавок 257 различных названий и установили, что 38% из них не соответствуют требованиям правовых актов - чаще всего на этикетках используются недопустимые и вводящие потребителей в заблуждение утверждения о полезности, делаются запрещенные ссылки на лечебные или профилактические свойства".

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