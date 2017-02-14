Жители Литвы стали чаще рассчитываться по Интернету или картой

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BNS
вторник, 14 февраля 2017 г. 18:30
В прошлом году жители Литвы реже рассчитывались наличными деньгами, а чаще оплачивали покупки или услуги по Интернету или банковской карточкой, показывает проведенный по заказу Банка Литвы опрос о привычках при оплате за товары или услуги.
Kreditinės kortelės
© AFP/Scanpix

В прошлом году жителей страны, которые оплачивали услуги по Интернету, стало больше с 35% до 39% (преимущественно это жители крупных городов в возрасте 30–49 лет), а число жителей, которые производили оплату через платежные учреждения, сократилось с 42% до 40% (преимущественно это сельские жители в возрасте старше 50 лет).

26% опрошенных выполняли платежные поручения, из них 98% - по Интернету.

Как говорится в сообщении Банка Литвы, жители страны реже платили наличными в торговых точках или другим лицам.

44% респондентов в день перед опросом оплачивали покупки или услуги не только наличными (в 2015 году- 47%), 20% - платежной картой и наличными (21%), а 10% - только платежной картой (10%).

Опрос по заказу БЛ в ноябре 2016 года провела компания социологических и рыночных исследований Rotelas, было опрошено 1016 человек.

BNS
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