Жители Литвы стали чаще рассчитываться по Интернету или картой

В прошлом году жителей страны, которые оплачивали услуги по Интернету, стало больше с 35% до 39% (преимущественно это жители крупных городов в возрасте 30–49 лет), а число жителей, которые производили оплату через платежные учреждения, сократилось с 42% до 40% (преимущественно это сельские жители в возрасте старше 50 лет).

26% опрошенных выполняли платежные поручения, из них 98% - по Интернету.

Как говорится в сообщении Банка Литвы, жители страны реже платили наличными в торговых точках или другим лицам.

44% респондентов в день перед опросом оплачивали покупки или услуги не только наличными (в 2015 году- 47%), 20% - платежной картой и наличными (21%), а 10% - только платежной картой (10%).

Опрос по заказу БЛ в ноябре 2016 года провела компания социологических и рыночных исследований Rotelas, было опрошено 1016 человек.