Жители Литвы стали чаще летать

Пассажиропоток и количество рейсов в трех аэропортах Литвы в ноябре выросли.

За год, в ноябре этого года по сравнению с тем же месяцем 2015 года, количество рейсов выросло на 6% до 4058, а пассажиров - на 14% до 356 900, сообщила компания Lietuvos oro uostai.

За 11 месяцев этого года аэропорты страны обслужили 4,4 млн. пассажиров, что на 13% больше, чем в прошлом году (3,9 млн.). Количество рейсов за год выросло на 5% до 48 800.

Такой активности способствовали 9 новых направлений из Литвы в города Европы.

"Сеть аэропортов Литвы в Балтийском регионе растет наиболее интенсивно по показателям клиентов, летающих прямыми рейсами, в этом мы лидеры", - заявил глава Lietuvos oro uostai Гядиминас Алмантас.

Как говорится в сообщении, на хороший результат деятельности значительно повлияли показатели Каунасского и Палангского аэропортов.

Поток пассажиров в Вильнюсском аэропорту в ноябре вырос на 12% до 281 тысячи, в Каунасском - на 10% до 56 тысяч, а в Палангском - на 76% почти до 19 тысяч пассажиров, количество рейсов увеличилось соответственно на 5% до 3 200, на 13% до 591 и на 6% до 249.