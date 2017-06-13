Жители Литвы склонны к дополнительному заработку

52% жителей Литвы за последние 12 месяцев имели дополнительную подработку, в Латвии и Эстонии - соответственно 36% и 46% населения.

"Жители Литвы чаще, чем латыши и эстонцы хотя бы часть своего времени занимаются генерирующей дополнительные доходы деятельностью. Основная причина этого - разница в соотношении доходов населения и необходимых расходов", - отметила на пресс-конференции руководитель Института частных финансов Swedbank Юрате Цвиликене.

Она добавила, что самыми популярными видами подработки у жителей стран Балтии являются: выполнение работ по хозяйству (уборка, ремонтные работы, присмотр за детьми), различные услуги свободно нанимаемых специалистов, консультирование и т.д. В Литве к этому добавляется продажа продуктов питания собственного изготовления или своего урожая, а также даров природы.

Репрезентативный опрос населения проводился в апреле этого года. В нём участвовало 1007 респондентов 18-74 лет в Литве, 1005 в Латвии и 1010 в Эстонии.