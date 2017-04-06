Жители Литвы рассказали, сколько потратят на Пасху: результат удивляет

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ru.DELFI.lt
четверг, 6 апреля 2017 г. 16:23
Несмотря на то, что в Литве часто возмущаются ростом цен на услуги и товары, похоже, на праздники жители Литвы экономить не намерены. Таков результат опроса, проведенного ТЦ Maxima.
© Organizacijos nuotr.

В этом году на пасхальный стол жители Литвы намерены потратить больше, чем в 2016 и 2015 гг. В опросе участвовали 500 респондентов.

"Исследование привычек потребителей мы проводим после введения евро, с каждым годом настроение жителей улучшается – с каждым годом на праздничный стол они планируют истратить все больше средств", – сказала гендиректор Maxima LT Кристина Мейде.

Согласно результатам опроса, большая часть респондентов, 45%, в этом году потратит на Пасху 50-100 евро. В 2015 и 2016 гг. большинство респондентов планировало потратить 21-50 евро, в этом году сумма практически удвоилась.

На 5% стало больше потребителей, которые намерены потратить на Пасху до 150 евро. Однако больше 70% респондентов сказали, что на празднике экономить не будут, но постараются следить за акциями.

Согласно опросу, тенденции подготовки жителей Литвы к Пасхе остались прежними, а празднуют традиционно – в кругу семьи и за столом.

Большая часть участников опроса – 61% – готовят праздничные блюда сами, а в магазинах покупают только продукты. 37% респондентов сказали, что часть блюд покупают готовыми.

Почти все участники опроса сказали, что перед пасхой красят яйца и убирают дома. Треть участников опроса покупает подарки близким.

"Меня удивило, что на Пасху люди покупают подарки, я думала, это делают лишь на Рождество", – сказала Мейде.

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