Жители Литвы покупают в Польше не только продукты: что еще выгодно покупать

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ru.DELFI.lt
четверг, 13 апреля 2017 г. 14:49
"Поезжайте в Польшу – там саженцы намного дешевле", - советовали покупатели на ярмарке в Алитусе, пишет alytusplius.lt.
© alytusplius.lt

Мы поехали и убедились: точно дешевле. И далеко ехать не нужно. Мы побывали на рынке в Сейнах, где по-литовски говорят и покупатели и продавцы.

Во вторник с раннего утра сюда съехались автомобили с литовскими номерами. Рынок фермеров проходит в Сейнах по вторникам.

Жители Литвы покупали свежие огурцы, помидоры, сладкий перец, цитрусовые, виноград и клубнику. Выбор очень большой, да и цены привлекательные: килограмм огурцов и помидоров - 9,8 злотых (2,3 евро), сладкого перца – 6-7 злотых (1,43-1,66 евро), свежий салат – 1,5 злотых (36 евроцентов).

Покупатели брали саженцы и рассаду цветов.

Почти двухметровая черешня в Сейнах стоит 4 злотых (около 1 евро), яблони по 8 злотых (1.90 евро), персики – 15 злотых (3.60 евро), другие фруктовые деревья - 10 злотых (2.4 евро). На ярмарке в Алитусе они стоили по 8-9 евро.

Туи в Сейнах в зависимости от размера стоили от 7 (1,60 евро) до 22 злотых (5,3 евро). Саженцы магнолии в Польше стоили от 30 злотых (7,14 евро) до 75 злотых (17,80). В Алитусе магнолии продавали по 30 евро.

Непритязательные покупатели на рынке могли приобрести одежду и обувь.
"У нас такие цены в секонд-хендах, а тут все же новые вещи...", – сказала одна покупательница.

Майки на рынке продавали по 10 злотых (2,38 евро), кеды 10-25 злотых (до 6 евро). Жители Литвы покупали носки: 5 пар – 10 злотых.

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