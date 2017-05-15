Заводу Achema поставляется уже третий в этом году груз СПГ

По данным портала marinetraffic.com, танкер СПГ Arctic Princess должен прибыть в Клайпеду во вторник утром.
Оператор терминала Klaipedos nafta в графике поставок СПГ указывает, что судно доставит с терминала норвежской компании Statoil 40 тыс. кубометров СПГ. Вероятно, что газ поставляет крупнейший его потребитель в Литве Achema - предыдущие два груза СПГ по 140 тыс. кубометров также были предназначены этому заводу.
Сама компания не комментирует информацию о поставках газа.
Торгующая газом компании Statoil литовская компания Litgas на своем сайте сообщает, что во вторник не ожидает поставок газа. Еще одна импортирующая СПГ компания Lietuvos dujų tiekimas закупает газ у американской компании Koch Supply & Trading.