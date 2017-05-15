Заводу Achema поставляется уже третий в этом году груз СПГ

 (10)
BNS
понедельник, 15 мая 2017 г. 19:44
Во вторник в Клайпедский порт должен придти новый груз сжиженного природного газа (СПГ). Это уже восьмой груз СПГ в этом газовом году, который начался в октябре прошлого года, и третий подряд из предназначенных для литовского производителя удобрений Achema.
© DELFI / Orestas Gurevičius

По данным портала marinetraffic.com, танкер СПГ Arctic Princess должен прибыть в Клайпеду во вторник утром.

Оператор терминала Klaipedos nafta в графике поставок СПГ указывает, что судно доставит с терминала норвежской компании Statoil 40 тыс. кубометров СПГ. Вероятно, что газ поставляет крупнейший его потребитель в Литве Achema - предыдущие два груза СПГ по 140 тыс. кубометров также были предназначены этому заводу.

Сама компания не комментирует информацию о поставках газа.

Торгующая газом компании Statoil литовская компания Litgas на своем сайте сообщает, что во вторник не ожидает поставок газа. Еще одна импортирующая СПГ компания Lietuvos dujų tiekimas закупает газ у американской компании Koch Supply & Trading.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Бизнес

Заводу Achema поставляется уже третий в этом году груз СПГ (10)

Заводу Achema поставляется уже третий в этом году груз СПГ
Во вторник в Клайпедский порт должен придти новый груз сжиженного природного газа (СПГ). Это уже восьмой груз СПГ в этом газовом году, который начался в октябре прошлого года, и третий подряд из предназначенных для литовского производителя удобрений Achema.

Науседа: в деле снижения "тени" надо работать в двух направлениях (17)

Gitanas Nausėda
Амбиции правительства, связанные с выведением денег из тени, могут быть реализованы, однако для этого нужно усовершенствовать администрирование налоговой системы и облегчить налоговую ношу, убежден советник банка SEB Гитанас Науседа, который заметил, что в Литве неохотно снижают налоги.

В апреле – нехарактерное замедление рынка недвижимости (7)

В апреле – нехарактерное замедление рынка недвижимости
В Литве в этом году необычно поздняя весна и иная ситуация на рынке недвижимости, сказано в пресс-релизе Центра реестра.

МВФ сделал прогноз по росту экономики Литвы (16)

Tarptautinis valiutos fondas
Экономика Литвы в этом и в следующем году должна вырасти на 3,2%, утверждает глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Кристоф Клинген.

Рыночные торговцы: овощи подешевели, но ненадолго (26)

Kauno turgūs
В мае на прилавках рынков и у торгующих бабушек появляется все больше зелени, пишет rinkosaikste.lt
Facebook друзья
Rambler's Top100