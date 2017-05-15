Заводу Achema поставляется уже третий в этом году груз СПГ

Во вторник в Клайпедский порт должен придти новый груз сжиженного природного газа (СПГ). Это уже восьмой груз СПГ в этом газовом году, который начался в октябре прошлого года, и третий подряд из предназначенных для литовского производителя удобрений Achema.

По данным портала marinetraffic.com, танкер СПГ Arctic Princess должен прибыть в Клайпеду во вторник утром.

Оператор терминала Klaipedos nafta в графике поставок СПГ указывает, что судно доставит с терминала норвежской компании Statoil 40 тыс. кубометров СПГ. Вероятно, что газ поставляет крупнейший его потребитель в Литве Achema - предыдущие два груза СПГ по 140 тыс. кубометров также были предназначены этому заводу.

Сама компания не комментирует информацию о поставках газа.

Торгующая газом компании Statoil литовская компания Litgas на своем сайте сообщает, что во вторник не ожидает поставок газа. Еще одна импортирующая СПГ компания Lietuvos dujų tiekimas закупает газ у американской компании Koch Supply & Trading.