Завершены испытания систем взлетно-посадочной полосы Вильнюсского аэропорта

Крылатая лаборатория - испытательный самолет британской компании Flight Calibration Services успешно завершил испытания систем взлётно-посадочной полосы (ВПП) Вильнюсского аэропорта, чтобы выяснить, хорошо ли действуют системы светосигнального оборудования. Подобные испытания в аэропорту обычно проводят раз в полгода.

Более месяца не функционировавший аэропорт будет открыт пятницу, отметил BNS исполнительный директор компании компании Lietuvos oro uostai (Литовские аэропорты) Донатас Воверис.

В связи с реконструкцией ВВП в Вильнюсе большинство полётов с 14 июля было перенесено в Каунас.

За месяц было заменено покрытие ВВП и укреплена полоса, установлена новая система дождевой канализации и дренажа, реконструированы системы светосигнального оборудования.

ВПП за 18,7 млн евро обновил консорциум - латвийская A.C.B.и каунасская Autokausta.