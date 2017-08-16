Завершены испытания систем взлетно-посадочной полосы Вильнюсского аэропорта

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BNS
среда, 16 августа 2017 г. 10:31
Крылатая лаборатория - испытательный самолет британской компании Flight Calibration Services успешно завершил испытания систем взлётно-посадочной полосы (ВПП) Вильнюсского аэропорта, чтобы выяснить, хорошо ли действуют системы светосигнального оборудования. Подобные испытания в аэропорту обычно проводят раз в полгода.
© DELFI / Tomas Vinickas

Более месяца не функционировавший аэропорт будет открыт пятницу, отметил BNS исполнительный директор компании компании Lietuvos oro uostai (Литовские аэропорты) Донатас Воверис.

В связи с реконструкцией ВВП в Вильнюсе большинство полётов с 14 июля было перенесено в Каунас.

За месяц было заменено покрытие ВВП и укреплена полоса, установлена новая система дождевой канализации и дренажа, реконструированы системы светосигнального оборудования.

ВПП за 18,7 млн евро обновил консорциум - латвийская A.C.B.и каунасская Autokausta.

BNS
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Бизнес

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