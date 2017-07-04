Завершена реконструкция столичной улицы Вильняус

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BNS
вторник, 4 июля 2017 г. 14:34
Завершена реконструкция столичной улицы Вильняус. Ее реконструкция не раз вызывала волну критики из-за затянувшихся во времени работ.
© DELFI / Domantas Pipas

"Объект завершен, будет принят, будет составлен дефектный акт", – сказал BNS 4 июля директор Департамента городского хозяйства и транспорта Вильнюсской мэрии Виргиниюс Паужа.

Он подтвердил, что улица уже открыта.

"Уже можно там ходить, ездить (...) все открыто с самого утра", – сказал он.

После осмотра улицы, выяснят, какие дефекты остались, их подрядчик должен будет устранить.

На ул. Вильняус находится немало кафе и баров, которые любят горожане и гости столицы. Предприниматели неоднократно жаловались на затянувшуюся реконструкцию улицы, из-за чего в кафе приходило меньше посетителей. Для предпринимателей это означало большие убытки.

Договор о реконструкции улицы на сумму 1,15 млн. евро в июле 2016 года был подписан с компанией Hidrostatyba.

BNS
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