Зарплаты во всей Литве растут как на дрожжах

За год средняя зарплата в Литве выросла во всех округах, об этом 2 июня сообщил Департамент статистики.

В первом квартале 2017 г., по сравнению с первым кварталом 2016 г., средняя зарплата "на бумаге" увеличилась во всех округах – больше всего в Тельшяйском округе (на 10,7) и в Вильнюсском округе (10,1%).

Среднемесячная зарплата "на руки" за год также увеличилась во всех округах. Больше всего она увеличилась в Тельшяйском (12,2%), Вильнюсском и Паневежском округах (на 10,7%).

За год средняя зарплата "на бумаге" увеличилась почти во всех мэриях - от 3,4% в Висагинасе до 14,5% в Тракайском районе, а снизилась только в Лаздийском районе - на 1%.

На росте зарплат сказалось повышение минималки 1 июля 2016 года и работников сектора здравоохранения, повышение зарплат с 1 сентября 2016 года в сфере образования и повышение с 1 января 2017 г. зарплат некоторых госслужащих, которые получали наименьшие зарплаты. Кроме того, с 1 января 2017 г. был увеличен необлагаемый налогами минимум.

В первом квартале 2017 г. самой большой зарплатой "на бумаге" была зарплата в Вильнюсе (938,1 евро), Кедайняйском районе (852,1 евро), Клайпеде и Каунасе (851,9 и 820,9 евро).

Самыми небольшими были зарплаты в Зарасайском районе (581,4 евро), Калварийском (587,9 евро) и Вилкавишкском районе (595,3 евро).