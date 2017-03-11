Зарплаты в Паланге: не все так плохо, как кажется

Даже в самых дорогих и популярных палангских гостиницах и кафе средние зарплаты работников ниже средних по стране, а во многих ниже минимальной.

Однако предприниматели заверили, что не стоит обращать внимания на публичные данные о зарплатах, поскольку они вводят в заблуждение.

С 1 марта Фонд социального страхования "Содра" стал объявлять средние зарплаты в конкретных компаниях и на предприятиях Литвы, если в них работают больше 3 человек. Все зарплаты указываются "на бумаге", значит реально люди получают еще меньше.

Люди, которые ищут работу, могут видеть какие средние зарплаты в конкретной компании.

DELFI интересовался, какие зарплаты получают работники роскошных палангских гостиниц и популярных ресторанов. Данные удивили.

Публично сообщается, что в пятизвездочной гостинице Vanagupė, которой управляет компания Eskom, работают 90 человек, а их средняя зарплата "на бумаге" в январе этого года была 577,06 евро.

В пятизвездочной гостинице Palanga работают 139 человек, а средняя зарплата составляет 487,09 евро "на бумаге".

В гостинице Арвидаса Сабониса Pušų paunksnė работают 35 человек, средняя зарплата которых в январе была 423,66 евро.

В компании Palangos vėtra, которой принадлежит одна гостиница в Паланге и две в Клайпеде, 33 работника, в январе их средняя зарплата была 610,29 евро "на бумаге".

На легендарной вилле Auska, которой управляет компания Ambra investicijos, работают 27 человек, их средняя зарплата "на бумаге" 685,11 евро.

В палангских кафе зарплаты еще ниже, чем в гостиницах.

В компании Palangos tauras, которой принадлежит гостиница Tauras, кафе Feliksas и ресторан Žuvinė, работают 42 человека, которые в январе получали 382,01 евро "на бумаги". Минимальная зарплата в Литве 380 евро "на бумаге".

В одном из популярнейших палангских кафе – Floros simfonijа - в январе работали 33 человека, средняя зарплата которых была 245,99 евро.

Немного больше получали работники Sporto lizdas, которая принадлежит бывшему президенту Ассоциации палангских гостиниц и ресторанов Дарюсу Микловасу. Этой компании принадлежит кафе на ул. Й.Басанавичяус, в котором работают 12 человек, их средняя зарплата в январе была 254,21 евро.

В кафе Molinis ąsotis работают 19 человек, их средняя зарплата - 345,47 евро.

В самом популярном палангском ночном клубе Laukinių vakarų salūnas работают 46 человек, средняя зарплата которых составляет 236,44 евро.

Новый президент ассоциации Ингрида Валайтене, директор гостиницы Palangos vėtra, сказала, что на самом деле все не так плохо.

"Среднюю зарплату считают очень просто – складывают все зарплаты и делят на число работников. Но совершено не учитывают, что некоторые из них работают на пол- или на четверть ставки, поэтому и получают меньше.

Смело заявляю, это подтверждают и экономисты, эта публичная система объявления о зарплатах вводит в заблуждение. Ведь нельзя складывать зарплаты директора и горничной, поделить пополам и вывести среднее. Зарплаты надо выделять и распределять по занимаемой должности. Сейчас система искаженная", – сказала Валайтене.

Она также подчеркнула, что Паланга - летний курорт, поэтому естественно, что зимой зарплаты ниже.

В апреле и мае работники начинают искать работу на лето в Паланге. Вероятно, при выборе они посмотрят публичные данные о зарплатах. "Но будущие работники не должны руководствоваться этой информацией, поскольку, как я упоминала, она неточная", – сказала Валайтене.