Зарплата 500 евро. Сколько из нее не облагается в Литве, Латвии, Эстонии?

С нового года меняется необлагаемый минимум в трех балтийских странах, и судя по всему, Литва оказывается в самом выгодном положении в Балтии.

Чтобы показать на примере, какая часть зарплаты не облагается налогами, возьмем зарплату в 500 евро. Расчеты не так просты, поскольку в Литве и Латвии действует дифференцированный необлагаемый минимум: чем выше зарплата, тем меньше минимум.

Литва. С 2017 года с 200 до 310 евро увеличится необлагаемый налогами минимум, это значит, что большая часть зарплаты останется в карманах жителей Литвы. Правда, максимальный необлагамый минимум смогут получить те, кто имеет доход в размере минимальной заработной платы. И дальше минимум будет уменьшаться.

На наши 500 евро формула минимума будет такая: 310 – 0,5 x (доходы жителя – минимальная зарплата, действовавшая на 1 января текущего года, один размер). Значит, для 500 евро минимум высчитывается так: 310 евро (310 – 0,5 x (500 – 380), равно 250 евро. То есть для работника, который получает 500 евро, 250 евро не будут облагаться налогом.

Эстония. Со следующего года необлагаемый подоходным налогом доход – 180 евро в месяц. Минимальная ставка заработной платы в месяц – 470 евро, в час 2,78 евро.

Значит на 500 евро необлагамая налогами сумма составит 180 евро. Однако с января 2018 года необлагаемый подоходным налогоми минимум будет поднят с сегодняшних 170 евро до 500 евро. По сообщению правительства, от этого выиграет около 86% работающего населения страны: получающий менее 1200 евро в месяц работник станет получать на 62 евро в месяц больше, что означает годовую прибавку в размере 744 евро.

Латвия. В следующем году официально установленный государством необлагаемый минимум составит 60 евро. То есть из наших 500 евро 440 будут облагаться налогом. Однако жители смогут вернуть переплату по подоходному налогу, которая образуется при применении дифференцированного необлагаемого минимума в 2018 году.

Для наших 500 евро так называемый личный дифференцированный минимум составит 107 евро, то есть на 47 евро больше, чем установленный государством (60 евро). Но вернуть в 2018 году мы сможем только 130 евро, как переплату из-за этой разницы. Однако для этого нам надо будет подать декларацию о доходах в 2018 году, и деньги мы получим фактически спустя полтора года, если считать от января 2017 года.

Итог, в Латвии в 2017 году будет самый низкий необлагаемый минимум. Для зарплаты в 500 евро у нас — 107 евро, в Эстонии — 180 евро, в Литве — 250 евро.