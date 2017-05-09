Заправочные станции Statoil меняют название на Circle K

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BNS
вторник, 9 мая 2017 г. 12:43
Принадлежащий канадской компании Couche-Tard управляющий сетью Circle K Lietuva меняет бренд Statoil - теперь его заправочные в Литве будут называться Circle K. Глава компании говорит, что в этом году будет открыто еще 6 новых заправочных сети, а в развитие намечается инвестировать более 14 млн. евро.
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Две новые заправочные были открыты месяц назад, сейчас у нас 80 заправочных. Год мы планируем закончить с 86 заправочными. У нас есть планы и на три последующих года, но рассказать подробнее о них я не могу. В этом году мы инвестируем более 14 млн. евро в развитие 8 заправочных", - сказал во вторник журналистам гендиректор Circle K Lietuva Скирмантас Мачюкас.

Он отказался раскрыть, во сколько предприятию обойдется смена бренда.

Изменить название всех действующих в Литве заправочных Statoil планируется до конца августа.

Канадская компания Couche-Tard купила компанию Statoil Fuel & Retail (теперь Circle K Lietuva) в 2012 году - за 2,3 тыс. заправочных в Скандинавских, Балтийских странах и Польше, а также за другую инфраструктуру она заплатила 3,6 млрд. долларов. Согласно сделке, название Statoil новые владельцы вправе использовать до 2021 года.

BNS
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