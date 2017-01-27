Заполонившие литовский автомобильный рынок украинцы идут на хитрость

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ru.DELFI.lt
пятница, 27 января 2017 г. 08:23
Не удивляйтесь, если вы приехали в центр Киева на своем автомобиле с литовскими регистрационными номерами, а вам предложат уезжать, откуда приехали. С такой ситуацией столкнулся глава компании Varanas, которая управляет Каунасским авторынком, Валентинас Науянис.
Automobilių turgus (asociatyvi nuotr.)
© DELFI (R. Achmedovo nuotr.)

Правда, украинцы делают это не из-за ненависти к литовцам. Просто сами жители Украины нашли способ ухода от уплаты налогов. Решение элементарно и простое – просто оставить на машине литовские номера.

5 автотралов. Именно столько, по подсчетам Науяниса, ежедневно приезжает на Каунасский авторынок, который является самым большим в Европе. Обычно автотрал перевозит 8 автомобилей, но чаще все же на него ставят по 9. Значит ежедневно привозят по 40 авто.

Сейчас основные покупатели на рынке - украинцы.

"Украинцев становится больше, но они не покупают по новому порядку – увозят машины с литовскими номерами. Еще среди покупателей немало молдаван (...)", – сказал DELFI Науянис.

Украинцы на машинах с литовскими номерами рискуют - машины у них могут конфисковать. Поэтому при покупке украинцы руководствуются лишь одним критерием, как сказал Науянис: "Покупают все, что дешево".

Он недавно был в Киеве и очень удивился.

"Странно. Ездил по Киеву на машине, был на рынке, но не видел ни одной машины с литовскими номерами. Оказывается, когда ввели запрет на въезд в центр города автомобилям с литовскими номерами, это касается и польских, то были протесты и прочее. Украинцы покупают машины в Литве, в Польше и пользуются ими на Украине. Такая специфика покупки", – рассказал Науянис.

Предприниматель рассказал, что несмотря на снижение налога на ввоз автомобилей на Украине, граждане этой страны все равно склонны к различным махинациям. Кроме таможенных сборов, на Украине ввели и различные ограничения. Скажем, три года машину нельзя продавать. Украинские СМИ также заметили, что если машина с литовскими номерами становится участником ДТП, могут быть проблемы с идентификацией ее владельца.

Однако украинцы считают, что из-за таможенных пошлин машины в их стране очень дорожают, поэтому они не спешат снимать их с учета в Литве.

"В украинской провинции все еще много автомобилей с литовскими номерами. Просто они не платят пошлину. Если в Литве платят за машину 2000 евро, то тот же автомобиль на Украине со всеми налогами будет стоить 7000 долларов США. Автомобиль из-за пошлин сильно дорожает, поэтому люди и не отказываются от литовских номеров. Тут включается момент временности, поэтому украинцы не покупают дорогие автомобили", – сказал Науянис.

Он не скрывает, что золотой период для торговцев подержанными авто завершился с уходом казахов.

"Самые лучшие времена были, когда были покупатели из Казахстана и Беларуси. И тех и других пугали, что через три месяца после вступления в Таможенный союз они не смогут привозить машины, вот они и сметали все. Тогда всем было хорошо – и тем, кто перепродавал, и тем, кто перевозил. Даже не успевали перевозить. Сейчас это все осталось в прошлом", – рассказал Науянис.

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