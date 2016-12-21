Западная объездная дорога открыта: указаны слабые места

20 декабря в столице был открыт последний участок Западной объездной дороги в Вильнюсе. Появилась надежда, что станет меньше заторов: после открытия дороги часть водителей, которые раньше ездили через город, где в часы пик образуются заторы, будут выбирать объездную дорогу.

Правда, несмотря на то, что мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс заявил, что на соседних улицах не будет новых заторов, жители опасаются, что новая дорога приведет к образованию новых проблемных участков.

А внимательные водители уже сейчас замечают, где, возможно, были допущены ошибки.

"Когда едешь из Вильнюса, за перекрестком в Каунас, в сторону Паневежиса есть такая ошибка: сейчас для выезда осталась лишь одна полоса, которая вливается в общий поток с объездной дороги. А вторая полоса - только для поворота направо – за автоцентром Toyota. Если ты внимателен, и тебя пропускают, все хорошо.

Если нет, это будет аварийная ситуация или поворот направо. Никакого нормального обозначения, нормальной полосы ускорения", – поделился своими замечаниями один читатель.

Другие опасаются, что объездная дорога, которую проектировали в 2008 г. могла устареть, ведь потоки машин и технические решения уже изменились за это время. По подсчетам Вильнюсской мэрии, по Западной объездной дороге в день будут проезжать 65 000 человек: около 45 000 горожан и 20 000 проезжающих транзитом.

Суточное количество машин - 33 000.

Заведующий Кафедрой логистики и транспорта Вильнюсского технического университета им. Гедиминаса Дарюс Базарас сказал, что предусмотреть, сколько людей будет пользоваться объездной дорогой - сложно, однако важно, чтобы при планировании такой дороги не образовывалось "бутылочное горлышко".

По словам Базараса, классический пример такого "бутылочного горлышка" перекресток у Лепкальниса: "Там объездная дорога пересекается с одноуровневым перекрестком. Как только включается светофор, останавливается движение, формируются заторы, если не успевают пропустить весь поток или машин слишком много. Такие слабые места можно найти и на новой объездной дороге".

Однако Базарас все же надеется, что Западная объездная дорога улучшит ситуацию с транспортом в Вильнюсе.

На вопрос, как решать проблему в сужающихся местах объездной дороги, где происходит столкновение потоков, он сказал, что в этом должны помочь эстакады или тоннели.

На вопрос, верно ли замечание читателя DELFI о возможных заторах на выезде на ул. Укмергес, Базарас сказал, что сначала там действительно может быть больше машин.

"Никто не может точно сказать, что будет. Во-первых, это обусловлено нашим социальным поведением – какие маршруты выбирают водители. Однако я все же очень надеюсь, что поток на самой ул. Укмергес уменьшится", – прибавил он.

Президент Литовской ассоциации водителей Саугирдас Пукалскас уверен, что новая объездная дорога уберет часть транспорта из центральной части города, но, по его словам, объездная дорога - только временное решение проблемы.

"Если взглянуть, то в тех местах, где кончается дорога, где есть перекрестки, есть потенциальные места формирования заторов. Скажем, въезд на объездную дорогу, если едешь из города, со стороны ул. Укмергес, то едешь через перекресток со светофором,в этом месте несколько будет тормозится движение. То же самое и с въездом в город - там тоже светофор", – сказал собеседник.

По его словам, в Лаздинай ситуация с объездной дорогой решена лучше – там широкий и многоуровневый перекресток, однако все равно формируются заторы.

С другой стороны, отметил собеседник, ни один город мира не решил вопрос заторов одними объездными дорогами.

"Не надо забывать, что улучшение условий на дорогах привлекает больше участников движения – и даже не местных, а это увеличивает поток. Это только временное решение, если не решать вопрос с помощью общественного транспорта, то это принесет пользу всего на несколько лет", – констатировал он.

В интервью LRT глава Литовской дирекции автомобильных дорог Эгидиюс Скродянис сказал, что сейчас в планах уже есть строительство новых объездных дорог: речь идет о Северной объездной дороге от ул. Укмергес до дороги в Утену и внешнем продолжении южной объездной дороги – от Киртимай и перекрестка с ул. Эйшишкю до Лидского шоссе.

Он также указал, что проблему заторов в городе надо решать не только объездными дорогами, но и туннелями и многоуровневыми перекрестками, однако подчеркнул, что такие проекты требуют огромных инвестиций.