Компания Litgrid сообщила, что предварительно замена муфт планируется с 30 июля до 10 октября. В настоящее время продолжаются испытания муфт в лаборатории производителя кабеля и подрядчика строительства - компании ABB в Швеции.
"Если ход программы испытаний будет ровным, то намечается начать работы по замене муфт - они в Литве и Швеции будут продолжаться около десяти недель", - говорится в сообщении Litgrid.
Планируется заменить 116 муфт сухопутного кабеля.
Кабель протяженностью 453 км между Литвой и Швеций проложила за 550 млн евро шведская ABB в конце 2015 г. На шведской стороне подземный кабель NordBalt тянется почти на 40 км, на литовской стороне - на 13 км.
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