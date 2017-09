Компания Litgrid сообщила, что предварительно замена муфт планируется с 30 июля до 10 октября. В настоящее время продолжаются испытания муфт в лаборатории производителя кабеля и подрядчика строительства - компании ABB в Швеции. "Если ход программы испытаний будет ровным, то намечается начать работы по замене муфт - они в Литве и Швеции будут продолжаться около десяти недель", - говорится в сообщении Litgrid. Планируется заменить 116 муфт сухопутного кабеля. Кабель протяженностью 453 км между Литвой и Швеций проложила за 550 млн евро шведская ABB в конце 2015 г. На шведской стороне подземный кабель NordBalt тянется почти на 40 км, на литовской стороне - на 13 км.

