Закрытие Вильнюсского аэропорта привело к расцвету каунасских гостиниц

Похоже, Каунасский аэропорт справляется с возросшим числом пассажиров. Однако тем, кто приезжает в Каунас непросто найти гостиницу: местные гостиницы переживают золотой век, если номер бронировать в последний момент, то можно и не получить его.

Представитель гостиницы Hermis, находящейся в 8 км от аэропорта, Дайнюс Андрюнас сказал, что чувствуется рост интереса.

"У нас итак занятость была большой, но после закрытия аэропорта, стало больше брони на один день. Сейчас заняты 90% комнат. Реальная занятость увеличилась на 20–30%, а по сравнению с июлем прошлого года – на половину", – сказал Андрюнас.

Он сказал, что число литовцев и иностранцев одинаковое, однако он указал, что особенно увеличилось число россиян, норвежцев, шведов, немцев.

Он заметил, что в Каунасе вообще значительно увеличились потоки посетителей: "В мае в Каунасе проходили учения НАТО, тогда все гостиницы были заняты. Тогда проходили и спортивные мероприятия".

Он признал, что цены пришлось поднять. "Видя, что осталось 3-4 номера, мы продаем их дороже", – сказал Андрюнас.

На портале booking.com сообщается, что в Каунасе двухместный номер за несколько дней до приезда стоит до 50 евро, есть 27 вариантов, в 28 гостиницах за тот же номер придется отдать 50–100 евро, в 7 - больше 100 евро.

Правда, Андрюнас заметил, что дополнительный персонал гостинице нанимать не пришлось. "В нашей гостинице немного номеров, поэтому летом мы просто не отдыхаем", – сказал он.

Глава гостиницы Park Inn by Radisson Kaunas Юрате Рудене заметила, что в городских гостиницах останавливаются и члены экипажей самолетов.

"Сам Каунас встрепенулся, ощущается оживление уже с января. Мы видим много бизнесменов, приезжающих в Каунас. Не секрет, что в это году было много спортивных мероприятий, это тоже увеличило поток", – сказала Рудене, заметив, что их гостинице пришлось расширить штат.

Представитель ПУ Kaunas IN Инга Пажерецкайте-Каледене сказала, что постояльцев в гостиницах немало, растет число бронирований в последнюю минуту.

Она также заметила, что цены были увеличены, но причина тому не желание больше заработать, а то, что последние номера всегда сдают по более высокой цене.

Пажерецкайте-Каледене заметила, что число туристов в Каунасе растет не первый год. "В прошлом году рост составил 7%, в этом, думаем, будет 10–15%", - заметила она, сказав, что в следующем году планируют рост в 13 – 15%.