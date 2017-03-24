Закрытие Вильнюсского аэропорта на месяц – только начало

Закрытие Вильнюсского аэропорта на месяц в этом году (с 14 июля по 18 августа) ради реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП) – это лишь начало в плане проекта модернизации аэропорта.

На конференции, организованной ЕК в Софии (Болгария), гендиректор Литовских аэропортов Гедиминас Алмантас представил весь инвестиционный проект по модернизации на сумму 60 млн. евро.

"Большинству известно, что если аэропорт Европе не генерирует хотя бы 1,5 млн. пассажиров, то он работает убыточно. Поэтому мы с тремя аэропортами можем выжить только при единой системе", – сказал глава компании, возглавляющей три аэропорта, Алмантас.

В прошлом году Вильнюсский аэропорт обслужил 3,8 млн. пассажиров, Каунасский – 0,7 млн., Палангский – 0,2 млн.

При планировании инвестиционного проекта, по словам Алмантаса, учитывали, что через 20 лет литовские аэропорты будут обслуживать 10 млн. пассажиров в год.

Говоря о Вильнюсском аэропорте, реконструкция ВПП этим летом - только одна часть огромного проекта.

434 000 евро планируют инвестировать в систему мониторинга авиационных шумов аэропорта. Еще 5,9 млн. пойдет на расширение терминала.

"Это позволило бы нам обслужить на миллион больше пассажиров. Такого расширения хватило бы минимум на 3 будущих года", – сказал Алмантас.

Еще один этап проекта – модернизация и совершенствование системы багажа. На это пойдет 5,8 млн. евро. Также будут инвестировать в современную технику безопасности.

"Тут уже начат проект, объявлен конкурс. Это связано с ужесточением требований к безопасности и с тем, что в Вильнюсе безопасность - одно из мест, в котором мы отстаем в сфере обслуживания клиентов.

Ее тяжело расширять, поскольку для этого нет места, но люди, которые, к приему, едут рано утром, видят, что тут есть проблема, поскольку стоят большие очереди, надо дольше ждать, поэтому нам надо открыть еще минимум одну линию", – сказал Алмантас.

"В Вильнюсе есть необходимость в услугах паркинга, поэтому одну из площадок мы планируем переделать в многоуровневую. Это связано потребностями пассажиров в паркинге", – сказал собеседник.

Алмантас сказал порталу DELFI, что около половины всех средств (примерно 30 млн. евро) из 60 млн. пойдет на реконструкцию ВПП. Весь проект реконструкции должны завершить до 2020 года.

Говоря о 60 млн. евро, которые пойдут на проект, он сказал, что эта сумма состоит из трех частей: деньги из структурных фондов ЕС, деньги Литовских аэропортов (50%) и деньги Европейского фонда стратегических инвестиций (25%).