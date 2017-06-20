Закрытие Вильнюсского аэропорта: что надо знать планирующим поездки

Вильнюсский аэропорт закроют меньше, чем через месяц, однако с неудобствами пассажиры сталкиваются уже сейчас.

DELFI представляет самую важную информацию, которую надо знать, если вы планируете путешествие на самолете.

Вильнюсский аэропорт из-за ремонта ВПП закроют 14 июля, а откроют 17 августа.

В этот период самолеты будут летать из Каунаса, правда, перенести полеты согласились не все авиакомпании. По этой причине на месяц не останется некоторых маршрутов.

DELFI уже писал, что закрытие Вильнюсского аэропорта доставляет хлопоты некоторым пассажирам. Читатели жаловались, что увеличились цены на билеты, пропали удобные рейсы. Многие ругали решение о закрытии аэропорта в летний сезон.

Исполнительный директор Вильнюсского аэропорта Донатас Воверис сказал, что будет принято наиболее приемлемое решение.

"Мы оценивали фактические погодные условия в последние 5 лет, т.е., когда в Литве было меньше всего осадков и самая высокая температура, поскольку в ходе реконструкции полос снимается покрытие, укрепляют основание и укладывают новое покрытие.

По сути это как асфальт, только слой толще. А такие работы лучше всего выполнять при высокой температуре и в сухую погоду", – сказал он, заметив, что повышение цен на билеты связано с закрытием аэропорта.

Рейсы в Каунас не согласились перенести авиакомпании Ryanair и Belavia. Значит во время реконструкции многих направлений не останется.

Воверис отметил, что самолеты Ryanair не будут летать из Вильнюса с 1 июля по 1 dсентября, а это - два месяца.

Представитель Вильнюсского аэропорта Агне Мажейките рассказала о грядущих переменах.

Поскольку Ryanair не переносит свои рейсы, не будет таких направлений, как Бирмингем, Бремен, Ханья, Лидс-Брадфорд, Ливерпуль, Мадрид, Мальта. Компания Belavia решила не переносить в Каунас и рейс в Минск, однако самолеты этой авиакомпании будут чаще летать в Палангу.

Wizz Air перенесла почти все рейсы, за исключением Парижа и Киева.

Несмотря на то, что читатели DELFI утверждают, что билеты подорожали, но, по данным Estravel, цены должны остаться прежними. однако могут увеличится цены на рейсы, которые Ryanair решила не переносить в Каунас, поскольку снизится предложение.

Это особенно коснется живущих в Великобритании литовцев, которые хотели бы летом вернуться на родину.

Пока самолеты будут летать из Каунаса, жителям Вильнюса придется терпеть временные неудобства.

Во время реконструкции авиапассажиров с Вильнюсского автовокзала 9 раз в день будут возить в Каунасский аэропорт автобусы компании Toks, каждых 30 минут будут курсировать скорые автобусы компании Ollex (Express), расписание которых согласовано с авиарейсами.

Однако такая поездка будет стоить дополнительных 10 евро и займет 1,5 часа.