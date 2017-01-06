Закладывают фундамент для привлечения Tesla Motors в Литву

5 января в библиотеке им. Мартинаса Мажвидаса собрались энтузиасты этой идеи, которые выясняли, приведет ли строительство гигафабрики и создание 6000 рабочих мест к возвращению эмигрантов в Литву.
"И в наше время может появиться Саюдис. Люди, может и с недоверием, но говорят, что если бы такое происходило, мы бы вернулись", – сказал инициатор строительства гигафабрики Tesla Motors в Литве, предприниматель Владас Лашас.
"Выдвигаемая цель кому-то может показаться фантастикой, но мы должны ставить такие цели и верить в них. Эта идея легче достижима, чем когда-то Саюдис и достигнутая им Независимость", – сказал премьер-министр Саулюс Сквернялис.
Он обещал, что правительство приложит все усилия для принятия необходимых решений, если зацепятся за идею строительства гигафабрики в Литве.
"Это как в том анекдоте: если не купишь билет, никогда не выиграешь. Мы, как государство, может иметь амбиции по привлечению Tesla Motors Gigafactory", – сказал министр экономики Миндаугас Синкявичюс.
Однако он подчеркнул, что вероятность успеха не очень велика.
"Это зависит не только от усилий правительства, но даже если и не привлечем эту инвестицию, только тем, что будем ее добиваться, можем сделать Литву известнее. Не попробовав, не узнаешь", – сказал министр.
Он шутил, что если глава Tesla Motors Илон Маск приедет в Литву , его не только встретили бы в аэропорту, но и "носили бы на руках".
"У нас есть необходимая инфраструктура. Мы уже выяснили, что Gigafactory точно могла бы разместиться на территории Круониса", – сказал глава Lietuvos energijа Далюс Мисюнас.
Он заметил, что это может быть общий проект всех секторов власти, поскольку именно отсутствие такого взгляда в свое время помешало привести в Литву Google.
Председатель парламентского комитета по экономике Виргиниюс Синкявичюс напомнил, что Литва может осуществлять сложные проекты и напомнил о терминале сжиженного природного газа в Клайпеде.
На вопрос, могут ли в Литве быть политики, которые выступят против прихода Tesla Motors, Синкявичюс пошутил, сказав, что хотел бы посмотреть на партию, которая будет выступать против.