Закладывают фундамент для привлечения Tesla Motors в Литву

Через день после того как в Неваде открылась гигафабрика Tesla Motors по производству литиевых батарей для электромашин, представители власти и бизнеса собрались на совещание, посвященное строительству такой гигафабрики в Литве.

5 января в библиотеке им. Мартинаса Мажвидаса собрались энтузиасты этой идеи, которые выясняли, приведет ли строительство гигафабрики и создание 6000 рабочих мест к возвращению эмигрантов в Литву.

"И в наше время может появиться Саюдис. Люди, может и с недоверием, но говорят, что если бы такое происходило, мы бы вернулись", – сказал инициатор строительства гигафабрики Tesla Motors в Литве, предприниматель Владас Лашас.

"Выдвигаемая цель кому-то может показаться фантастикой, но мы должны ставить такие цели и верить в них. Эта идея легче достижима, чем когда-то Саюдис и достигнутая им Независимость", – сказал премьер-министр Саулюс Сквернялис.

Он обещал, что правительство приложит все усилия для принятия необходимых решений, если зацепятся за идею строительства гигафабрики в Литве.

"Это как в том анекдоте: если не купишь билет, никогда не выиграешь. Мы, как государство, может иметь амбиции по привлечению Tesla Motors Gigafactory", – сказал министр экономики Миндаугас Синкявичюс.

Однако он подчеркнул, что вероятность успеха не очень велика.

"Это зависит не только от усилий правительства, но даже если и не привлечем эту инвестицию, только тем, что будем ее добиваться, можем сделать Литву известнее. Не попробовав, не узнаешь", – сказал министр.

Он шутил, что если глава Tesla Motors Илон Маск приедет в Литву , его не только встретили бы в аэропорту, но и "носили бы на руках".

"У нас есть необходимая инфраструктура. Мы уже выяснили, что Gigafactory точно могла бы разместиться на территории Круониса", – сказал глава Lietuvos energijа Далюс Мисюнас.

Он заметил, что это может быть общий проект всех секторов власти, поскольку именно отсутствие такого взгляда в свое время помешало привести в Литву Google.

Председатель парламентского комитета по экономике Виргиниюс Синкявичюс напомнил, что Литва может осуществлять сложные проекты и напомнил о терминале сжиженного природного газа в Клайпеде.

На вопрос, могут ли в Литве быть политики, которые выступят против прихода Tesla Motors, Синкявичюс пошутил, сказав, что хотел бы посмотреть на партию, которая будет выступать против.