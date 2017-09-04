«В Паланге недвижимое имущество переоценивается», - утверждает Арвидас Авулис, председатель правления Hanner, и отмечает, что именно в Паланге возможен пузырь недвижимости.

Предприниматель обосновывает свое мнение тем, что на нашем взморье, где довольно много жилых помещений покупается для бизнеса, цены слишком высокие, по сравнению с тем, что можно получить.

Еще один нюанс – довольно много инвесторов застряли, купив проблемное жилье. Здесь было довольно много строек, нарушающих правовые акты.

Обеднели туристы

Местные предприниматели утверждают, что лето – время, подходящее для съема жилья – короткое. Поэтому мы не можем сравнивать себя с Испанией, где довольно большую часть экономики составляют инвестиции в недвижимость для отдыха и обслуживание туристов. Сезон там длится почти круглый год.

«Количество квартир, предлагаемых в аренду, растет, число туристов снижается. Но цены на недвижимость растут. Думаю, они поддерживаются искусственно», - сказала Ирена Шванене, глава объединяющей арендодателей жилья организации Svetingas šeimininkas.

Она утверждает, что снизилось число русскоязычных туристов, поляков. Сами литовцы в Паланге также не швыряются деньгами. Едут уже не богачи, а люди со средним достатком, которые на курорте могут провести всего несколько дней.

«Специфика этого года – многие приезжали только на одну ночь. Это убыточно, так как каждый день надо убирать помещения, менять постель», - рассказала Шванене. Этот сезон был неудачным и из-за холодного лета. В середине августа в Паланге уже было довольно пусто.

Строительство развивается

«Хотя рынок сокращается, построено и продано много новых квартир, коттеджей. Иногда отдельный дом можно снять за такую же цену, как двухкомнатную квартиру», - отметила Шванене.

С другой стороны, богатые люди, если очаровываются литовским взморьем, денег не жалеют. «Мы замечаем, что даже наши клиенты в Паланге покупают недвижимое имущество как второе жилье. Эту тенденцию мы наблюдаем последние 7 лет. Вместе с тем, развивается и частный сектор. Владельцы жилья даже обратились к нам, искали посредников, которые могли бы администрировать аренду их имущества», - делится наблюдениями Ингрида Валайтене, президент Палангской ассоциации гостиниц и ресторанов.

Ищут более дорогое жилье

«В Паланге жилье сейчас покупается как второй дом, и я вижу, что люди ищут более дорогое, от 150 000 до 200 000 евро. У людей такая логика, что недвижимость здесь считается более надежной инвестицией, чем деньги в банке», - сказала Она Мацкявичене, директор агентства по недвижимости Roljona, и отметила, что снижение числа клиентов почувствовали агентства, продавшие довольно много проблемного жилья, из-за которого сейчас идут судебные процессы.

По сведениям Roljonа, в среднем за квадратный метр нового жилья просят от 900 до 2700 евро. Основной показатель – место. Чем ближе жилье от парка и моря, тем оно дороже.

Моцкявичене утверждает, что торговля проходит только в Паланге, Швентойи клиентов почти не интересует. Нида, с которой сообщение стало довольно сложным и дорогим, также меньше интересует клиентов.

«В Паланге начинается конкуренция, но пока я не могу ни подтвердить, ни отрицать наличие пузыря. Кстати, наше взморье намного короче, чем в Латвии или Польше», - сказал Ремигиюс Плетерас, генеральный директор Ober-Haus. Он признает, что цены растут, но люди пока не покупают жилье для того, чтобы через год продать его дороже. Жилье приобретается для краткосрочной аренды.

Вильнюс более привлекателен для бизнеса

Валайтене предупреждает, что сезон длится недолго. Девять месяцев в году приходится думать, как прожить на то, что заработал летом, или пытаться привлекать отдыхающих на выходные. Некоторые гостиницы не работают в такое время. Это более выгодно, чем содержать персонал и ждать случайных отдыхающих.

«Если выбирать, где инвестировать – в Паланге или Испании, я выбрал бы Испанию», - сказал Авулис. В качестве более здорового примера рынка он приводит Друскининкай – здесь за жилье люди платят столько же, сколько в Вильнюсе. Друскининкай спасает и то, что туда ездят круглый год.

Томас Грижас, представитель airbnb.com в Литве, рассказал, что общается с людьми, которые покупали квартиры на курортах. «В Паланге люди инвестируют не столько ради бизнеса, сколько потому, что хотят иметь там жилье и сдавать его, чтобы было легче содержать. В Вильнюсе сезон длится полгода. В Паланге сезон – два месяца, а цены на жилье – как в столице», - сказал Грижас.

Нет статистики о реальных изменениях цен. Центр регистра утверждает, что из-за небольшого рынка недвижимости Паланги и активности было бы неточно представить только среднюю цену за квадратный метр.