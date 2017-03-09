Забытые банковские счета могут дорого стоить

С начала февраля 2017 года вступило требование в связи предоставлением минимального пакета услуг. Тем, кто часто пользуется услугами банков, это новшество поможет сэкономить. Однако те люди, которые забыли о том, что у них есть счета, могут заметить, что денег на них становится меньше или вообще они задолжали банку.

Живущая в Лондоне Ева (имя и фамилия редакции известны) уехала из Литвы много лет назад, но не закрыла счет в одном из банков.

"Банк присылал напоминания, что надо платить месячный или годовой сбор. Моя мама платила и напоминала, чтобы я закрыла его. Когда я в прошлый раз вернулась в Литву, сходила в банк.

Говорю, я не пользуюсь счетом, за что плачу? За платежную карту. Но у меня ее много лет нет. А, ну тогда не надо было платить, сказали мне... Так зачем тогда рассылаете счета?" - рассказала женщина и заметила, что никто не предложил вернуть ей уплаченные деньги.

Центробанк Литвы не комментировал, что коммерческие банки должны делать с неиспользуемыми счетами или что делать жителям, оказавшимся в такой ситуации.

Президент Литовской ассоциации банков Стасис Кропас на вопрос, почему банки автоматически не прекращают поставку услуг, если счет не используется, сказал:

"Во-первых, надо отделить открытие счета от выдачи платежной карты. Автоматическое закрытие счета было бы неудобным для клиента – ведь бывает, что человек не пользуется счетом, а потом вдруг он ему понадобится. Значит автоматическое закрытие может доставить неудобства".

По словам Кропаса, сами банки заинтересованы в том, чтобы не было забытых счетов. Ассоциация даже инициировала поправки к Гражданскому кодексу, которые вступили в силу в начале 2015 года.

В соответствии с поправками, по требованию банка договор может быть расторгнуть, если больше года на счету клиента нет денег, или не проводились какие-либо операции (если в договоре нет иной договоренности).

Кроме того, договор может быть расторгнут, если денег на счету становится очень мало и сумма меньше установленной в соглашении минимальной и в течение месяца после уведомления клиент не пополняет счет.

Представитель банка DNB Мигле Пляткувене заметила, что банк постоянно контактирует с клиентами и предпринимает разные действия.

"Банк по собственной инициативе периодически проводит закрытия счетов, однако придерживается более консервативной политики, нежели предусмотренная в ГК: банк о закрытии счета предварительно сообщает клиенту, если тот больше 2 лет не проводил никаких операций и 12 месяцев не подключался к э-банкингу", - прокомментировала Пляткувене.

Пресс-секретарь Swedbank Саулюс Абрашкявичюс сказал, что банк не расторгает договоры, если на счетах есть положительный остаток средств, в противном случае, если счетами не пользуются 12 месяцев, их закрывают.

Пресс-секретарь банка SEB Ева Даугуветите-Дашкявичене рассказала, что делают с недействительными счетами:

"SEB периодически, как минимум раз в год, перед этим предупредив клиента лично и поинтересовавшись, нужен ли ему счет, закрывает неиспользуемые и неактивные счета. Банк не закрывает счета, на которых остаются деньги".