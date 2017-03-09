Забытые банковские счета могут дорого стоить

 (2)
ru.DELFI.lt
четверг, 9 марта 2017 г. 08:00
С начала февраля 2017 года вступило требование в связи предоставлением минимального пакета услуг. Тем, кто часто пользуется услугами банков, это новшество поможет сэкономить. Однако те люди, которые забыли о том, что у них есть счета, могут заметить, что денег на них становится меньше или вообще они задолжали банку.
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

Живущая в Лондоне Ева (имя и фамилия редакции известны) уехала из Литвы много лет назад, но не закрыла счет в одном из банков.

"Банк присылал напоминания, что надо платить месячный или годовой сбор. Моя мама платила и напоминала, чтобы я закрыла его. Когда я в прошлый раз вернулась в Литву, сходила в банк.

Говорю, я не пользуюсь счетом, за что плачу? За платежную карту. Но у меня ее много лет нет. А, ну тогда не надо было платить, сказали мне... Так зачем тогда рассылаете счета?" - рассказала женщина и заметила, что никто не предложил вернуть ей уплаченные деньги.

Центробанк Литвы не комментировал, что коммерческие банки должны делать с неиспользуемыми счетами или что делать жителям, оказавшимся в такой ситуации.

Президент Литовской ассоциации банков Стасис Кропас на вопрос, почему банки автоматически не прекращают поставку услуг, если счет не используется, сказал:

"Во-первых, надо отделить открытие счета от выдачи платежной карты. Автоматическое закрытие счета было бы неудобным для клиента – ведь бывает, что человек не пользуется счетом, а потом вдруг он ему понадобится. Значит автоматическое закрытие может доставить неудобства".

По словам Кропаса, сами банки заинтересованы в том, чтобы не было забытых счетов. Ассоциация даже инициировала поправки к Гражданскому кодексу, которые вступили в силу в начале 2015 года.

В соответствии с поправками, по требованию банка договор может быть расторгнуть, если больше года на счету клиента нет денег, или не проводились какие-либо операции (если в договоре нет иной договоренности).

Кроме того, договор может быть расторгнут, если денег на счету становится очень мало и сумма меньше установленной в соглашении минимальной и в течение месяца после уведомления клиент не пополняет счет.

Представитель банка DNB Мигле Пляткувене заметила, что банк постоянно контактирует с клиентами и предпринимает разные действия.

"Банк по собственной инициативе периодически проводит закрытия счетов, однако придерживается более консервативной политики, нежели предусмотренная в ГК: банк о закрытии счета предварительно сообщает клиенту, если тот больше 2 лет не проводил никаких операций и 12 месяцев не подключался к э-банкингу", - прокомментировала Пляткувене.

Пресс-секретарь Swedbank Саулюс Абрашкявичюс сказал, что банк не расторгает договоры, если на счетах есть положительный остаток средств, в противном случае, если счетами не пользуются 12 месяцев, их закрывают.

Пресс-секретарь банка SEB Ева Даугуветите-Дашкявичене рассказала, что делают с недействительными счетами:

"SEB периодически, как минимум раз в год, перед этим предупредив клиента лично и поинтересовавшись, нужен ли ему счет, закрывает неиспользуемые и неактивные счета. Банк не закрывает счета, на которых остаются деньги".

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Бизнес

Забытые банковские счета могут дорого стоить (2)

Забытые банковские счета могут дорого стоить
С начала февраля 2017 года вступило требование в связи предоставлением минимального пакета услуг. Тем, кто часто пользуется услугами банков, это новшество поможет сэкономить. Однако те люди, которые забыли о том, что у них есть счета, могут заметить, что денег на них становится меньше или вообще они задолжали банку.

В Литве произвели лазер стоимостью 4 млн. евро (32)

lazerinė sistema „Sylos“
Консорциум Eksplos и Šviesos Konversijos произвел очень мощный ультраскоростной лазер: лазерную систему Sylos мощностью 4 тераватта. Он был произведен по заказу венгерского исследовательского центра ELI-ALPS.

Крупнейшие налогоплательщики Литвы стали платить больше (2)

Крупнейшие налогоплательщики Литвы стали платить больше
Пятьсот крупнейших литовских компаний-налогоплательщиков в прошлом году заплатили государству 4,121 млрд. евро - на 8,4% (на 318,383 млн. евро) больше, чем в 2015 году, когда сумма уплаченных ими налогов составила 3,803 млрд. евро.

Выручка оператора терминалов углеводородов Klaipedos nafta снизилась (7)

Выручка оператора терминалов углеводородов Klaipedos nafta снизилась
За два первых месяца этого года выручка оператора терминалов сжиженного природного газа (СПГ) и нефтепродуктов Klaipedos nafta составила 18,5 млн. евро - на 8% меньше, чем в январе-феврале 2016 года (20,1 млн. евро).

Enefit: цена на электроэнергию в Литве может вырасти (30)

Enefit: цена на электроэнергию в Литве может вырасти
Цена на электроэнергию в Литве в этом году и в 2018-ом может вырасти, прогнозирует дочернее предприятие эстонской компании Eesti Energia в Литве Enefit.
Facebook друзья
Rambler's Top100