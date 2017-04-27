За покупками жители Литвы ездят не только в Польшу, но и в Беларусь

4-5 раз в неделю из центра Вильнюса в сторону Беларуси едут полные литовцев автобусов.

Несмотря на то, что автобусы называются туристическими, на самом деле немалая часть туристов, интересующихся наследием ВКЛ, назад возвращаются с полными сумками белорусских лекарств, трикотажа и алкогольных напитков, сообщает LNK.

"Лекарства и алкоголь там дешевле, чем в Польше", - шепчутся туристы.

27 апреля вечеров в передаче "Час с рутой" на LNK можно будет увидеть ради чего стоит ехать в Сувалки и в Гродно.

Посетившие эти города журналисты были поражены низкими ценами на лекарства. В Литве пенсионеры отдают в аптеках последние центы, а хитрецы едут в Гродно, где лекарства в разы дешевле. Например, 10 таблеток валидола 0,17 ерво, цитрамона - 0,55 евро, 10 таблеток аспирина - 0,17 евро, 20 парацетамола - 0,58 евро, 50 таблеток активированного угля – 0,60 евро.

От Гродно до Вильнюса всего 160 км. Если бы не длительная проверка на граница, то весь путь занял бы два часа, но еще столько же приходится стоять на границе.

Недавно желающие посетить Гродно литовцы получили возможность делать это без виз. Туристы посещают местные достопримечательности: замок, которым когда-то управлял князь Витаутас, древнюю православную "Коложскую" церковь, кафедральный собор Святого Франциска Ксаверия и потрясающий Августовский канал.

У многих объектов есть надписи на литовском языке и работают владеющие литовским торговцы.

Госпожа Наталья торгует изделиями из серебра, она без акцента здоровается по-литовски. "Здесь много туристов из Литвы, особенно в выходные, немало покупают, любят серебряные крестики", - рассказала женщина.

Рядом с замком есть торговец-кузнец, который немного говорит по-литовски. Он сказал, что самые богатые и щедрые туристы приезжают из Вильнюса. А продавщица в гастрономе по-литовски не говорит, но литовцев узнает сразу: "Они покупают алкоголь, среди литовцев очень популярен женьшеневый ликер. Литовцы говорят, что здесь дешево, поэтому везут с собой столько алкоголя, сколько можно - кажется 16 л пива и несколько литров крепких напитков".

Согласно сообщению, в передаче "Час с Рутой" экономно за покупками съездят не только в Польшу и Беларусь, но и в Таиланд. Почему литовцы недовольны жизнью в своей стране и эмигрируют, почему способствуют поступлению сборов в чужой бюджет?

Глава литовского офиса Международной организации миграции Аудра Сипавичене сказала, что на потоки эмиграции уже не действуют и экономические показатели страны, люди не ощущают повышения зарплат, ВВП или снижения безработицы.

"В Литве они не чувствуют себя в безопасности, поэтому и уезжают", - сказала печальную правду эксперт.