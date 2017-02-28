Юристы: если подтвердятся подозрения, то деятельность MG Baltic может быть ограничена

Кроме того, компаниям концерна могут запретить участвовать в публичных закупках.

"Доминирующие санкции в отношении юридических лиц - это ликвидация компании, либо ограничения на деятельность. (...) Я не могу сказать, была ли на практике ликвидирована компания по этой причине, поскольку это делается в том случае, когда она учреждена для незаконной деятельности. В данном случае речь идет о компании, которая занимается коммерческо-хозяйственной деятельностью, которая разрешена законом, лицензируется, но, возможно руководство компании совершает что-то преступное, поэтому ответственность применяется в отношении всего юридического лица, без его ликвидации. Возможно на определённое время ограничивается деятельность, могут быть финансовые санкции", - сказал BNS адвокат, профессор Университета им. М. Ромера Раймундас Юрка.

По словам старшего научного сотрудника следственного отдела уголовной юстиции Литовского института прав Скирмантаса Бикялиса, Уголовный кодекс предусматривает для юридических лиц штраф в размере до 50 тыс. минимальных прожиточных уровней (сейчас 1,9 млн. евро), либо ограничение деятельности сроком от 1 года до 5 лет. В Кодексе также предусмотрена и ликвидация юридического лица.

"Наряду с уголовными, пожалуй, важнейшее последствие - запрет на участие в публичных закупках. Закон предусматривает, что поставщик не может участвовать в конкурсе, если в отношении него за последние пять лет было принято и вступило в силу обвинительное распоряжение суда за совершенные преступления", - сказал BNS С. Бикялис.

Во вторник Служба спецрасследований (ССР) Литвы предъявила подозрения в торговле влиянием и подкупе контролируемому предпринимателем Дарюсом Моцкусом одному из крупнейших в Литве концернов MG Baltic.

Концерн MG Baltic, годовая выручка которого превышает полмиллиарда евро, является одной из крупнейших коммерческих групп в Литве. Ей принадлежат предприятия, работающие в областях торговли алкоголем, СМИ, недвижимости, торговли одеждой, строительства, логистики, информационных технологий, телекоммуникаций. В 2015 году доходы группы от продаж составили 539 млн. евро, чистая прибыль была 22,333 млн. евро - это на 66,1% больше, чем в 2014 году.

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