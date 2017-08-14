Wizz Air открывает рейсы из Вильнюса в Марокко

Венгерская авиакомпания-лоукостер Wizz Air с начала ноября начинает выполнять рейсы из Вильнюса в марокканский курортный город Агадир.

Авиакомпания сообщила, что полеты с 1 ноября будут выполняться раз в неделю. Пока рейсы будут выполняться только в зимний сезон.

Сейчас самолеты Wizz Air летают из Вильнюсского (до 18 августа полеты переведены в Каунасский аэропорт), Каунасского и Палангского аэропортов. Самолетами этой компании можно летать в 15 стран.

С декабря компания намерена открыть авиасообщение между Вильнюсом и Гданьском.