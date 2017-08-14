Wizz Air открывает рейсы из Вильнюса в Марокко

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BNS
понедельник, 14 августа 2017 г. 11:49
Венгерская авиакомпания-лоукостер Wizz Air с начала ноября начинает выполнять рейсы из Вильнюса в марокканский курортный город Агадир.
© Shutterstock

Авиакомпания сообщила, что полеты с 1 ноября будут выполняться раз в неделю. Пока рейсы будут выполняться только в зимний сезон.

Сейчас самолеты Wizz Air летают из Вильнюсского (до 18 августа полеты переведены в Каунасский аэропорт), Каунасского и Палангского аэропортов. Самолетами этой компании можно летать в 15 стран.

С декабря компания намерена открыть авиасообщение между Вильнюсом и Гданьском.

BNS
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Бизнес

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