Western Union открыла в Литве центр клиентского опыта

Western Union продолжает расширение в Литве и 2 мая открыла уже 4 офисное здание в Вильнюсе, сказано в пресс-релизе компании.

В нем находится центр клиентского опыта, в котором литовские таланты будут улучшать опыт клиентов компании Western Union (WU) во всем мире.

"Я рада видеть расширение Western Union в Литве. Центр клиентского опыта продолжит расширение инноваций во всем мире. Инновации и новый опыт клиентов определит рост глобального бизнеса. В ходе инвестиций американские предприниматели используют наилучшую свою практику своего бизнеса: насаждают социальную ответственность, безопасные условия труда, инициируют совершенствование работников, обеспечивают справедливую зарплату, современное рабочее место, прогрессивный опыт. Это делает и Western Union в Литве. Эта практика создает многолетнюю бизнес культуру и успех", – сказала на церемонии открытия нового офиса WU посол США Анна Холл.

В центре клиентского опыта Western Union работникам созданы условия, чтобы они могли почувствовать себя клиентами, посредниками услуг и ознакомится с уникальными технологическими решениями, позволяющими осуществить денежный перевод во всем мире в течение нескольких минут.

"Western Union не ошиблась, инвестируя в Литве. Вильнюс - вне всякого сомнения одно из тех мест, где бизнес финансовых технологий может успешно расширяться", – сказал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

В новом здании Western Union работают 900 человек. В новый комплекс перевели работников из Перкункемиса и Жирмунай. Всего в литовском отделении Western Union работают 1700 человек (это люди 34 национальностей, говорящих на 30 разных языках).