Взморье переполнено: таких цен в этом сезоне еще не было

В Клайпеде в выходные проходит Праздник моря, который заставил предпринимателей засучить рукава: в гостиницах занятость практически стопроцентная, заверяет директор клайпедского Центра туризма и информации Ромена Савицкене.

Мест практически нет

© Mindaugas Milinis





По словам Р. Савицкене, желающие прибыть на Праздник моря готовятся к мероприятию начале далеко не в последний момент: почти всё было распродано еще несколько недель назад.

“Конечно, может быть, кто-то откажется, кто-то не приедет по какой-то причине, но в принципе всё занято“, - говорит Р.Савицкене.

По словам собеседницы, желающие найти свободные места в гостиницах могут поискать что-то не только в самой Клайпеде, но и в Смильтине или Паланге. Она говорит, что в прошлом году впервые заметила, что во время праздника море растут цены и на проживание в хостелях.

“И в этом году цены несколько выросли, ситуация осталась такой же, как и в прошлом году. Правда, цены не были подняты настолько, чтобы люди отказались от проживания. Как и во всём мире, так и у нас во время больших праздников цены выше“, - сказала она.

Работник одной из гостиниц Ibis Styles Klaipeda Aurora, который представился Марюсом, также говорит, что во время праздника в Клайпеде почти все гостиницы заполнены, место его работы - не исключение.

Представитель гостиницы утверждает, что заняты почти все номера. Он также утверждает, что летом в Клайпеде крупные гостиницы пустыми не простаивают - здесь поселяются группы туристов.

“Если говорить о единичных клиентов, тогда, да, в эти выходные спрос заметнее», - говорит представитель гостиницы, добавляя, что в пятницу приедут еще 50 клиентов.

Таких цен еще не было

© Mindaugas Milinis





Представитель гостиницы признаёт, что цены на ночлег во время Праздника моря бывают максимальными.

«Если более активное мероприятие, то в начале цены бывает ниже. А с ростом спроса растут, потому что остается меньше номеров“, - говорит работник гостиницы.

По его словам, снять один из оставшихся двухместных номеров в пятницу вечером обшлось бы в 96 евро.

По данным Booking.com, в пятницу после обеда в Клайпеде оставалось 6 гостиниц, в которых в ночь с пятницы на субботу можно было снять комнату на сутки за 50 евро и ещё 6 гостиниц, в которых пришлось бы выложить от 100 до 200 евро.