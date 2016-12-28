Выяснились показатели занимаемого компаниями рынка мобильной связи

Общие доходы всех операторов мобильной связи в третьем квартале по сравнению с таким же периодом прошлого года выросли на 6,8% до 62,534 млн. евро.

В конце сентября 62,2% пользователей мобильной связи в Литве были абонентами, 37,8% пользовались услугами предоплаты.

По числу частных абонентов компания Tele2 в июле-сентябре занимала 43% рынка, компания Omnitel - 30,1%, компания Bite Lietuva - 24,9% рынка, по числу пользователей услуги предоплаты - 56,5%, 20,5% и 22,9% соответственно.