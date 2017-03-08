Выручка оператора терминалов углеводородов Klaipedos nafta снизилась

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BNS
среда, 8 марта 2017 г. 10:05
За два первых месяца этого года выручка оператора терминалов сжиженного природного газа (СПГ) и нефтепродуктов Klaipedos nafta составила 18,5 млн. евро - на 8% меньше, чем в январе-феврале 2016 года (20,1 млн. евро).
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Выручка компании от погрузки нефтепродуктов и прочей деятельности на нефтетерминале в Клайпеде и Топливной базе в городке Субачюс (Купишского района) снизилась на 30,8% до 5,4 млн. евро, выручка терминала СПГ выросла на 6,5% до 13,1 млн. ерво, сообщила Klaipedos nafta.

В этом году Klaipedos nafta перевалила 1,186 млн. тонн нефтепродуктов - на 23% меньше, чем в январе-феврале прошлого года (1,54 млн. тонн). Сокращение грузопотока связано с уменьшением транзитных грузов с нефтеперерабатывающих предприятий Белоруссии.

Терминал СПГ в этом году регазифицировал и перевалил 890 тыс. мегаватт-часов газа, что на 67,9% меньше (2,775 млн. мегаватт-часов). Объемы перевалки СПГ в этом год сократились по причине уменьшения мощностей, заказов клиентов терминала.

Государству принадлежит 72,32% акций Klaipedos nafta , которые котируются в Официальном списке Вильнюсской фондовой биржи Nasdaq.

BNS
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Бизнес

Выручка оператора терминалов углеводородов Klaipedos nafta снизилась (8)

Выручка оператора терминалов углеводородов Klaipedos nafta снизилась
За два первых месяца этого года выручка оператора терминалов сжиженного природного газа (СПГ) и нефтепродуктов Klaipedos nafta составила 18,5 млн. евро - на 8% меньше, чем в январе-феврале 2016 года (20,1 млн. евро).

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