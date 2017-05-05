Выручка Achemos grupe в прошлом году упала на 15%

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BNS
пятница, 5 мая 2017 г. 10:35
Консолидированный оборот одного из крупнейших концернов в Литве - Achemos grupe - в прошлом году составил 691 млн. евро, что на 15,1% меньше, чем в 2015 году (выручка была 814 млн. евро).
© DELFI / Kiril Čachovskij

Консолидированная прибыль группы до налогов уменьшилась в 2,4 раза до 42 млн. евро.

"Снижение результатов в 2016 году обусловлено падением мировых цен на удобрения - они достигли самого низкого предела за период с 2004 года. И все же подобная ценовая тенденция прогнозируется и в этом году. Мы достигли благоприятного соглашения о диверсифицированных поставках газового сырья от Statoil и "Газпрома", хотя приходящееся на Achema бремя газовой инфраструктуры все еще неподъемно велико", - сказал газете Lietuvos zinios гендиректор концерна Аудрюс Бяндаравичюс.

Как сообщало агентство BNS, контролируемый концерном производитель удобрений Achema в прошлом году получил 5,269 млн. евро чистой прибыли - в 12,4 раза меньше, чем в 2015 году (65,221 млн. евро), выручка составила 359,253 млн. евро - на 36,1% меньше (562,583 млн. евро).

BNS
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