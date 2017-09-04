Также предлагается запретить Круонисской гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС) предоставлять услуги Беларуси.
Эти и другие меры предусмотрены в выработанном Министерством энергетики проекте плана, который предназначен для защиты от угроз, исходящих от БелАЭС. Минэнергетики на прошлой неделе внесло этот план в парламент.
Среди предложенных в плане мер - предложение договориться до второго квартала следующего года с Латвией и Эстонией о взимании платы за электроэнергию из Беларуси и России, если это одобрит Еврокомиссия (ЕК). Кроме того, до первого квартала 2019 года предполагается договориться с сопредельными государствами об ограничениях импорта электроэнергии с БелАЭС.
Как сообщила BNS пресс-секретарь литовской энергокомпании Litgrid Габриэле Клусене, Литва сейчас вносит плату за передаваемую в третьи страны электроэнергию, однако у России и Беларуси нет такой платы за экспортируемую в Литве электроэнергию. Таким образом, эта плата будет применена и в отношении импортируемой российской и белорусской электроэнергии.
Кроме того, предлагается изменить правила использования электроэнергии, чтобы ГАЭС не могла предоставлять услуги балансирования БелАЭС. По поводу возможности пользоваться услугами ГАЭС Беларуси обратилась еще в 2015 году - тогда Литва ответила, что такой возможности нет.
Часть мер связана с синхронизацией электросистем Балтийских стран и Западной Европы. Литва добивается синхронизации через Польшу, договориться об этом предполагается в первом квартале 2018 года.
В июне литовский парламент утвердил в законе, что БелАЭС является небезопасной и представляет угрозу национальной безопасности и экологии Литвы, здоровью людей. Этим правовым актом стремятся обосновать ограничения на импорт электроэнергии. В законе предусмотрено, что правительство должно подготовить план защиты от электроэнергии с БелАЭС. Литва призывает и другие страны регионе поддержать бойкот электроэнергии с этой небезопасной станции.
Российская корпорация "Росатом" строит БелАЭС в 50-ти километрах от Вильнюса. Литовское правительство утверждает, что работы ведутся без соблюдения стандартов безопасности и защиты природы. Минск эти претензии отметает.
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