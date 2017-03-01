ВВП Литвы в прошлом году вырос на 2,2%,

В четвертом квартале прошлого года, по сравнению с октябрем-декабрем 2015 года и за вычетом влияния факторов сезонности и числа рабочих дней, ВВП вырос на 3%, а по сравнению с третьим кварталом 2016 года - на 1,4% до 10,109 млрд. евро.

Такую уточненную оценку ВВП опубликовал Департамент статистики.

Ранее сообщалось, что ВВП Литвы в прошлом году без учета влияния факторов сезонности и числа рабочих дней увеличился на 2,3% до 38,56 млрд. евро, а четвертом квартале прошлого года по сравнению с таким же периодом 2015 года ВВП увеличился на 2,7% до 10,038 млрд. евро.