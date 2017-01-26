Вскоре банки предложат клиентам новинку

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ru.DELFI.lt
четверг, 26 января 2017 г. 15:53
Действующие в Литве коммерческие банки при совместном сотрудничестве создали новый способ идентификации клиентов, который позволит им пользоваться услугами э-банкинга. В первом квартале этого года новшество - приложение Smart-ID - своим клиентам предложат банки SEB и Swedbank.
Bank money
© DELFI / Andrius Ufartas

Президент Литовской ассоциации банков Стасис Кропас отметил, что потребность в новом способе идентификации клиентов появилась после того, как Европейский центральный банк принял ужесточенные требования безопасности. Также искать новые способы подключения к электронному пространству заставляет быстрое развитие цифровых технологий.

"Год назад ЕЦБ принял новые требования, работники банков стали искать общее решение, которое было бы удобным и безопасным, – сказал Кропас. - К сожалению, на рынке не нашли современную продукцию, которая могла бы отвечать этим требованиям, поэтому группа банков договорилась о технических характеристиках, которые должно было бы предоставлять новое приложение", – сказал он.

По словам Кропаса, в конкурсе на создание нового приложения участвовали 11 компаний из 7 стран. Победителем стала эстонская компания SK ID Solutions.

Глава SK ID Solutions Калеф Фил сказал, что инвестиции в новое решение составили около 2 млн. евро, но инвестирование продолжается.

Кроме Swedbank и SEB в инициативе участвовали банки DNB и Citadelė.

Как Swedbank, так и SEB утверждают, что не будут облагать налогами своих клиентов, которые будут пользоваться приложением.

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