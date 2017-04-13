Время работы торговых центров на Пасху

В пасхальное воскресенье некоторые магазины будут закрыты, большая их часть закроется раньше. Однако некоторые решили работать в обычном режиме.

Большая часть магазинов Maximа в оба пасхальных дня закроется раньше, а в понедельник не будет работать 19 магазинов: 7 в Вильнюсе, по 2 в Каунасе и Шяуляй, по одному в Радвилишкисе, Йонаве, Скуодасе, Пренай, Шилуте, Юрбаркасе, Расейняй и Мажейкяй.

В пресс-релизе Maxima сказано, что в первый день Пасхи магазины будут работать с 10 до 19 ч., часть магазинов откроется в 11 ч. и закроется в 19 или 20 ч.

Раньше магазины закроются и во второй день Пасхи. Большая часть магазинов откроется в 10 ч. и лишь некоторые в 8 или 9 ч. и закроются в 19 или 20 ч.

Магазины Norfа в воскресенье будут закрыты, а во второй день Пасхи, 17 апреля, будут работать в обычном режиме.

"Чтобы праздновать могли и наши работники, мы решили не работать в пасхальное воскресенье, также рассматриваем возможность не работать в первый день Рождества и Нового года. Призываем и других торговцев присоединиться к нашей инициативе", – сказал пресс-секретарь Norfа Дарюс Рилишкис.

Магазины Rimi будут работать в обычном режиме, только в Пасху магазины, работающие до 23 ч., закроются на час раньше.

Магазины Iki в праздники будут работать в обычном режиме.

В пасхальное воскресенье Akropolis в Вильнюсе, Клайпеде и Шяуляй будут открыты, но в них будут работать лишь магазины Maxima XXX, Eurovaistinė и рестораны, кафе, киноцентры, боулинги и ледовые арены. При этом Maxima XXX и Eurovaistinė в воскресенье начнут работу с 10 ч. и закроются в 21 ч. Во второй день Пасхи Maxima XXX и Eurovaistinė закроются раньше. В Вильнюсе и Шяуляй до 22 ч., в Вильнюсе до 21 ч. В клайпедском Akropolis Maxima XXX и Eurovaistinė 17 апреля будут работать с 9 до 22 ч.

ТЦ Ozas в воскресенье работать не будет, в понедельник будет работать в обычном режиме. 15 апреля все магазины будут работать с 10 до 22 ч., а магазин Prisma с 8 до 23 ч.

ТЦ Panorama на Пасху будет работать, откроется и часть магазинов. Представитель ТЦ Тома Лукошене сказала, что в воскресенье в Panoramа будут работать Rimi Hypermarket, аптека Benu, Vynoteka, Florisima и Caffeine. Во второй день Пасхи ТЦ будет работать в обычном режиме.