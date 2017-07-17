Впечатления читателя от поездки в Латвию за дешевым алкоголем: о такой компании не думал

Мы приехали с семьей на отдых в Биржай, который славится традициями пивоварения, Коровьей скалой и другими удивительными природными достопримечательностями. Недаром сам гуру в сфере туризма Макалюс предлагает посетить это место и пережить необычные впечатления.

Как только мы приехали, теща дала мне брошюрку с рекламой, поскольку знает, что я люблю отведать пиво новых сортов. Продукцию большинства местных пивоваров я уже пробовал, поэтому содержание брошюры меня заинтересовало: предлагалось бесплатно съездить в Бауску, чтобы купить латвийское пиво. Речь идет о предложении Vynotekа.

Я спросил у тещи, ездил ли кто-нибудь из местных, реальное ли это предложение. Мне ответили, что никто не ездил, люди с недоверием относятся к таким предложениям. "Ну, кто тебя детка бесплатно повезет в наше время?, – сказала она и прибавила. - Отвезут и оставят, а еще заставят за определенную сумму товары купить".

Автобус выезжает три раза в день по вторникам и четвергам, а в субботу в Бауске автобус едет два раза.

Я решил поехать в Бауску в субботу. В 10 ч. микроавтобус не уехал, поскольку не было желающих. Я спросил, сколько нужно пассажиров, чтобы выехать, он сказал, что достаточно двух. А потом предложил:

"Приходите в 14 ч. и одного отвезу". Я пришел в 13.50 ч., с женой и ребенком, в автобусе уже были двое мужчин. Затем прибежал еще один мужчина, шестой пассажир.

Когда микроавтобус тронулся, стали обсуждать принятое "крестьянами" решение ругали Саулюса Сквернялиса, Рамунаса Карбаускиса и что с Литвой будет из-за этих ограничений и перемен. Рядом с водителем сидел мужчина, который сказал, что работает в Швеции, он заметил, что цены на продукты в Литве почти, как в Швеции. Другой возмущался, что в Литве пиво уже евро стоит, а то и больше, все решили, что из-за акцизов пиво в Литве подорожало, а доказательство – шотландских болельщиков удивило в Вильнюсе пиво по 5-6 евро за бокал.

Но давайте вернемся к поездке за дешевым алкоголем. Пассажиры признали, что надеялись, что в микроавтобусе будет молодежь или алкоголики, но собрались в основном желающие проверить новое предложение. Один из мужчин сам не пьет, он ехал за алкоголем для отца, я с женой и ребенком и двое мужчин летu 40-50.

Вот мы и в Бауске, нас подвезли к магазину Vynotekа. Мы вошли в небольшой магазинчик. В первую очередь удивили акции на алкоголь, от которых литовцы уже отвыкли. К примеру, литровая бутылка хорошего виски стоит 11,99 евро. В Литве за такие деньги не купите и 0,5 л. Другой популярный напиток – 2 л "соска" пива за 1,69 евро, правда, оно крепкое – 7 градусов, поэтому не все его хотят брать. Однако многие биржайцы говорят, что это и есть настоящее пиво.

Самая удивительная находка – произведенное в Литве Grünberger premium lager по 0,39 евро за жестяную 0,5-литровую банку. В литовских магазинах цена в два раза выше. Кроме того, в Бауске нет залога за тару, а в Литве банку можно сдать, вернув 10 центов, значит пиво обойдется в 0,29 евро.

Конечно, это распространяется только на литовскую продукцию, только почему литовское пиво в Латвии дешевле, чем у нас? Неужели только из-за акциза? Еще одно литовское пиво в Vynotekа – König Stadter стоило 0,49 евро (после сдачи тары - 0,39 евро), в Литве таких цен нет.

На то чтобы отовариться, хватило 30 минут, а давали час. В магазин приехали и другие литовцы, они покупали алкоголь на свадьбу.

Я купил разное латвийское пиво в бутылках и жестяных банках, цена на него была 50-80 евроцентов. Один сорт был и за евро, но его я брать не стал. Кстати, цена на вино и шампанское такая же, как в Литве, поэтому мы взяли еще коньяк со скидкой и виски.

Наша компания покупала в основном литовское пиво блоками и 2-литровые "соски", которых в Литве уже нет.

На обратном пути водитель сказал, что наша группа - самая многочисленная, обычно он возил по несколько человек. "Одни женщины в Пасвалисе спрашивали, точно ли бесплатно, а уже на обратном пути предложили по 5 евро", – удивлялся водитель недоверию людей. Он сказал, что не знает, будут ли автобусы ездить на следующей неделе, и удачна ли эта акция Vynotekа.

Моя поездка точно оправдала ожидания, я обеспечил себя пивом до конца лета, получил возможность попробовать разные сорта. Похоже, и другие клиенты сэкономили, а вечером расскажут друзьям, что в Бауске литовское пиво дешевле, чем в Литве.

P. S. На обратном пути мужчины пили пиво прямо в микроавтобусе, только неалкогольное, поэтому, господин Рамунас, может не вся еще Литва спилась?