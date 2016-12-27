Возобновляемая энергия стала дешевле нефти и газа уже в 30 странах

Согласно отчету ВЭФ, в более чем 30 странах возобновляемая энергия дешевле или равна по цене с ископаемыми энергоносителями. В ближайшие годы паритет стоимости будет достигнут в 80% стран мира.

Возобновляемая энергия стала дешевле или сравнялась по цене с ископаемыми энергоносителями в более чем 30 странах мира. Об этом говорится в декабрьском отчете Всемирного экономического форума (ВЭФ). Среди этих государств - Австралия, Бразилия, Мексика и Чили.

Другие страны с паритетом стоимости производства энергии из возобновляемых источников и из ископаемого топлива в отчете не упомянуты. Deutsche Bank ранее причислял к таким государствам 11 стран ЕС, включая Германию, а также Израиль, Новую Зеландию, Турцию, Японию и другие.

По словам руководителя отдела долгосрочных инвестиций ВЭФ Майкла Дрекслера, возобновляемая энергия достигла "переломного момента".

"Солнечная и ветряная энергетика теперь стала очень конкурентоспособной, и затраты продолжают падать. Это не только коммерчески жизнеспособная опция, но и привлекательная возможность для инвестиций с долгосрочным, стабильным, защищенным от инфляции доходом", - заявил он.

В ближайшие несколько лет паритет стоимости энергии будет достигнут уже в 80 процентах всех стран, говорится в отчете ВЭФ.