Водителей в Каунасе ждет новшество

Каунасцы и гости города уже заметили, что в городе устанавливают современные паркоматы, многие водители их уже успели испробовать. ПУ Automobilių stovėjimo aikštelės в будущем планирует заменить все паркоматы. Еще одно новшество – не останется старых карт, пишет Kas vyksta Kaune.

Новые паркоматы связаны с центральной базой данных, поэтому водителям не придется оставлять талон под стеклом.

Планируют, что в будущем водители смогут оплатить стоянку при помощи бесконтактных платежных.

"В Каунасе всего установили 50 новых паркоматов. В июле планируют установить еще 50. Всего в городе 150 паркоматов", – сказал представитель ПУ Automobilių stovėjimo aikštelės.

Оплатить парковку в Каунасе можно разными способами, чаще всего водители пользуются паркоматами - 43%. При помощи SMS-сообщений платят 22%, еще 8% - при помощи мобильного приложения.

Карты оплаты за парковку в Каунасе будут действовать только до 31 декабря 2017 года. Поэтому водителям стоит использовать их до конца года, так как сбор за эти карты возвращать не будут.

По новому порядку, выписанные уведомления о штрафе клеить на стекла машин больше не будут, их будут класть под дворники.