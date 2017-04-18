Вне конкуренции: спортсмены будут жить в гостинице Бразаускене

Летом в Вильнюсе состоится финал Кубка мира по современному пятиборью, участники состязаний будут жить в гостинице Crowne Plaza Vilnius, рядом с парком Вингис. Гостиница, принадлежащая вдове президента А.-М.Бразаускаса Кристине Бразаускене, единственная участвовала в объявленном конкурсе. Возможно, причина тому - специфические требования к месту.

Литовская федерация современного пятиборья объявила упрощенный открытый конкурс. В конкурсе все желающие могли принять участие до 10 апреля, но участники должны были отвечать следующим требованиям: гостиница должна быть не менее чем 4-звездочной и находиться не дальше 1,5 км от парка Вингис, где пройдут состязания.

Количество гостиниц, отвечающее этим требованиям невелико еще и потому, что нужны комнаты для 170 человек (80% комнат должны быть двухместными, а 20% - одноместными).

По сведениям DELFI, таким требованиям в Вильнюсе отвечает лишь одна гостиница - Crowne Plaza Vilnius. К примеру, по данным hotels.com, в Вильнюсе 23 4-звездочные и больше гостиницы, но только Crowne Plaza Vilnius находится на расстоянии до 1,5 км к парку Вингис (0,7 км).

Пресс-секретарь федерации Далюс Матвеевас информировал DELFI, что в конкурсе участвовала только гостиница Draugystė (Crowne Plaza Vilnius). Эта гостиница принадлежит Бразаускене и ее сыну Эрнестасу Бутримасу.

В конкурсе гостиница предложила следующую цену: 59,40 евро в сутки на человека. Значит, общая сумма - 40 400 евро (59,4 x 4 суток x 170 человек).

Матвеевас не мог ответить на вопрос, есть ли в городе другие гостиницы, отвечающие требованиям конкурса, но сказал, что первое, что приходит на ум - это гостиница Balatonas на Жверинасе (правда, в этой гостинице, как выяснили журналисты, всего 28 комнат).

Он прибавил, что федерация намерена экономить средства и рассматривает возможность организовать обеды для всех спортсменов прямо в парке Вингис, поэтому очень важно, чтобы они могли пешком добраться до места проведения состязаний в любое время суток.

Гендиректор Crowne Plaza Vilnius Бутримас сказал DELFI, что его условия, указанные в конкурсе не удивили. "Недавно было другое международное спортивное мероприятие. Было требование, чтобы гостиница находилась рядом с парком Вингис потому, что спортсмены тренировались каждое утро", – сказал он.

Он не стал пускаться в рассуждения о том, что если были бы более свободные требования, то выросла конкуренция, а цена снизилась бы.

Внимание DELFI на этот конкурс обратил представитель туроператора, не пожелавший быть названным, который сказал, что с подобными требованиями, которые по сути подстроены под конкретного поставщика услуг, сталкивается постоянно.

Он сказал, что если бы в этом случае требование было от 3 звезд и до 3 км от парка Вингис, то цена услуги была бы ниже. "Мы могли бы предложить намного более дешевый вариант. Сейчас это обойдется в 40 400 евро, а я знаю гостиницу, в которой это стоило бы 22 000 евро", – сказал источник DELFI.