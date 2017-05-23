Владельцы гостиниц возмущены: мало информации о закрытии Вильнюсского аэропорта

"Когда люди ищут билеты через поисковые системы в Интернете, они получают сообщение, что такой возможности нет. Никакой дополнительной информации, никаких альтернативных предложений, скажем, лететь через Каунасский аэропорт или в другое время. Нет даже информации, почему не выполняются рейсы в Вильнюс", - сказал совладелец гостиницы Stikliai Александр Цупий.

Глава Литовской ассоциации ресторанов и гостииц Эвалда Шишкаускене сказала, что на этой неделе владельцы гостиниц намерены встретиться с руководством Вильнюсского аэропорта и обсудить сложившуюся ситуацию.

Между тем, представитель компании Lietuvos oro uostai (Аэропорты Литвы) Агне Мажейките сказала, что предприятие постоянно сотрудничает и с авиакомпаниями, и с международными порталами поиска билетов и предоставляет им информацию о реконструкции Вильнюсского аэропорта и переносе полетов в Каунас.

BNS напоминает, что реконструкция взлетно-посадочной полосы Вильнюсского аэропорта будет производиться в течение 35 дней - с 14 июля по 18 августа. Большинство рейсов на это время будет перенесено в Каунас.