Владельцы гостиниц возмущены: мало информации о закрытии Вильнюсского аэропорта

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BNS
вторник, 23 мая 2017 г. 09:11
Владельцы вильнюсских гостиниц возмущены тем, что Вильнюсский аэропорт, который месяц не будет работать из-за реконструкции, недостаточно информировал участников зарубежного рынка о планирующейся реконструкции аэропорта, пишет газета Lietuvos rytas.
Vilnius Airport
© K. Cemnolonskio nuotr.

"Когда люди ищут билеты через поисковые системы в Интернете, они получают сообщение, что такой возможности нет. Никакой дополнительной информации, никаких альтернативных предложений, скажем, лететь через Каунасский аэропорт или в другое время. Нет даже информации, почему не выполняются рейсы в Вильнюс", - сказал совладелец гостиницы Stikliai Александр Цупий.

Глава Литовской ассоциации ресторанов и гостииц Эвалда Шишкаускене сказала, что на этой неделе владельцы гостиниц намерены встретиться с руководством Вильнюсского аэропорта и обсудить сложившуюся ситуацию.

Между тем, представитель компании Lietuvos oro uostai (Аэропорты Литвы) Агне Мажейките сказала, что предприятие постоянно сотрудничает и с авиакомпаниями, и с международными порталами поиска билетов и предоставляет им информацию о реконструкции Вильнюсского аэропорта и переносе полетов в Каунас.

BNS напоминает, что реконструкция взлетно-посадочной полосы Вильнюсского аэропорта будет производиться в течение 35 дней - с 14 июля по 18 августа. Большинство рейсов на это время будет перенесено в Каунас.

BNS
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Владельцы гостиниц возмущены: мало информации о закрытии Вильнюсского аэропорта (4)

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