Владельцы баров и ресторанов не смирились: вешают портреты политиков

Планируемые властями повышения акцизов на алкоголь и ограничения как следует разозлили владельцев баров и ресторанов.

В одном из баров рядом с меню указано – "Верига включен" (речь идет о министре здравоохранения, имеется в виду повышение акциза на алкоголь), в других висят портреты Аурелиюса Вериги и Рамунаса Карбаускиса.

Владельцы баров и ресторанов утверждают, что меры по борьбе с алкоголем, направленная против их бизнеса - это борьба с пьянством не с того конца. Против таких нелогичных действий предприниматели намерены бороться при помощи юмора.

Между тем Минздрав такое их поведение трактует, как использование политической ситуации в маркетинговых целях для привлечения клиентов.

На каунасской пивоварне Genys Brewing Co. некоторые стены украшают портреты Вериги и Карбаускиса.

"Прекрасные" политики показали свое отношение к нам, мы показываем наше отношение к ним. Популистское, тупое, недальновидное политиканство уровня WC - так мы видим политику правящей партии и "алкогольного министерства", – сказал глава пивоварни Лауринас Лисаускас.

Он не отрицал, что в Литве существует проблема алкоголизма, ее масштабы огромные, но он утверждает, что запретами ее не решить.

"Копают яму, в которую попадут сами же политики, и выбраться будет сложно. Я говорю об экономических аспектах, несобранных налогах и всех последствиях. Есть те, кто говорит, что это неважно, но мы живем при капиталистическом строе, всем движет экономика. Качество жизни, эмиграция, культурная жизнь связаны с экономикой.

Нет денег – ничего нет. А когда ничего нет – остается сидеть у разбитого корыта и пить разливуху или пиво из "пузырей", что и делают живущие на периферии соотечественники. Итог – мы погрязаем еще глубже, вместо того, чтобы что-то делать, решать в корне проблему занятости, проблему вовлечения в социальную жизнь".

Он считает, что с этим надо бороться и призывает делать это других владельцев баров и ресторанов: "Думаю, каждый уважающий себя бар должен следовать нашему примеру. Давайте назовем это нашей революцией, тихим сопротивлением против абсурда в парламенте".

Портреты главы Минздрава "украшают" и стены вильнюсского бара Meatballs. Под одним из них надпись - "Это человек, который поднял цены на пиво".

"Мы не сделали ничего нового, во всем мире так насмехаются над представителями власти (...)", – сказал один из основателей бара Миндаугас Замольскис.

Весть о портретах быстро распространилась, посетители фотографируются около них, делают селфи. По словам Замольскиса, портреты создают хорошую атмосферу, но от действий политиков весело не становится.

"В данном случае это какое-то возвращение в советское время, где все было под запретом, от слова до твоего выбора. Но проблема пьянства к нам оттуда и пришла, поскольку пили очень сильно".

В баре-ресторане Alaus biblioteka портрет Карбаускиса стоит на самом почетном месте - рядом с кассовым аппаратом. Барменша рассказала, что портрет вызывает у посетителей много веселых эмоций, они с удовольствием фотографируются с ним.

"Мы пригласим его на его же день рождения. Мы не бросаем вызов. Мы уже готовим мероприятие на 8 августа. Напишем письмо, пригласим. Это легкий юмор, мы ни над кем не издеваемся, но хотим пригласить министра, угостить клецками, показать, что здесь не только пиво дают. К нам напиваться никто не приходит. Импортное пиво очень дорогое, не всем по карману, люди приходят поесть, они пробуют, играет музыка, люди веселятся. Это право каждого - придти или нет. Почему нас кто-то должен ограничивать", – удивляется Замольскис, заметив, что в баре планируют отметить день рождения Вериги.

Советник главы Минздрава Лина Бушинскайте-Шрюбене сказала DELFI, что таким способом "представители бизнеса используют политическую ситуацию в рекламных целях, чтобы привлечь больше клиентов".

"Это никого не должно удивлять, бизнес всегда ищет выгодные для него решения, чтобы заинтересовать клиентов, чтобы клиенты возвращались к ним. А для политиков это отличная реклама, которую за деньги не купишь. Мы благодарим за внимание и находчивые инициативы, которые только покажут, что наши соотечественники не только творческие люди, но и с чувством юмора", – сказала она.