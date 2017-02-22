Вильнюсский аэропорт подписал договор реконструкции ВПП с A.C.B.

Вильнюсский аэропорт в среду подписал договор реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП) стоимостью 18,7 млн. евро с латвийской дорожно-строительной компанией A.C.B.. Помогать в реконструкции ВПП будет также каунасская строительная компания Autokausta.

Реконструкция ВПП будет продолжаться 35 дней - с 14 июля до 18 августа. Большинство полетов в это время будет перенесено в Каунас.

"Очень короткий срок реконструкции, и это серьезный вызов для подрядчиков, но мы надеемся, что они успеют провести проект в жизнь своевременно", - сказал после подписания договора журналистам глава компании Lietuvos oro uostai ("Аэропорты Литвы") Гядиминас Алмантас. Он еще раз повторил, что реконструкция аэропорта без приостановки работы невозможна.

Г. Алмантас также добавил, что Lietuvos oro uostai готова к экстремальному случаю, если реконструкция ВПП будет запаздывать.

Глава правления A.C.B. Валдис Лейнекс сказал журналистам, что компания надеется своевременно и качественно завершить реконструкцию ВПП Вильнюсского аэропорта.

"Мы работаем в аэропортах уже более 20 лет. Крупнейшим нашим заказчиком был Рижский аэропорт. В Риге работы велись каждую ночь, и реконструкция полосы была удачной. Ситуация Вильнюсского аэропорта отличается. Здесь объемы меньше, но и срок намного короче. Я думаю, что мы сделаем все и не разочаруем заказчика", - сказал В. Лейнекс.

A.C.B. в 2012-2014 годах была одной из трех компаний, которые реконструировали за 79,4 млн. евро Рижский аэропорт. В ходе этой реконструкции верхняя часть асфальта ВПП реконструировалась в ночное время, поэтому работа аэропорта не останавливалась.