Вильнюсский аэропорт подписал договор реконструкции ВПП с A.C.B.

 (1)
BNS
среда, 22 февраля 2017 г. 19:00
Вильнюсский аэропорт в среду подписал договор реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП) стоимостью 18,7 млн. евро с латвийской дорожно-строительной компанией A.C.B.. Помогать в реконструкции ВПП будет также каунасская строительная компания Autokausta.
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

Реконструкция ВПП будет продолжаться 35 дней - с 14 июля до 18 августа. Большинство полетов в это время будет перенесено в Каунас.

"Очень короткий срок реконструкции, и это серьезный вызов для подрядчиков, но мы надеемся, что они успеют провести проект в жизнь своевременно", - сказал после подписания договора журналистам глава компании Lietuvos oro uostai ("Аэропорты Литвы") Гядиминас Алмантас. Он еще раз повторил, что реконструкция аэропорта без приостановки работы невозможна.

Г. Алмантас также добавил, что Lietuvos oro uostai готова к экстремальному случаю, если реконструкция ВПП будет запаздывать.

Глава правления A.C.B. Валдис Лейнекс сказал журналистам, что компания надеется своевременно и качественно завершить реконструкцию ВПП Вильнюсского аэропорта.

"Мы работаем в аэропортах уже более 20 лет. Крупнейшим нашим заказчиком был Рижский аэропорт. В Риге работы велись каждую ночь, и реконструкция полосы была удачной. Ситуация Вильнюсского аэропорта отличается. Здесь объемы меньше, но и срок намного короче. Я думаю, что мы сделаем все и не разочаруем заказчика", - сказал В. Лейнекс.

A.C.B. в 2012-2014 годах была одной из трех компаний, которые реконструировали за 79,4 млн. евро Рижский аэропорт. В ходе этой реконструкции верхняя часть асфальта ВПП реконструировалась в ночное время, поэтому работа аэропорта не останавливалась.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Бизнес

С 1 марта в Литве дорожает алкоголь и сигареты (46)

С 1 марта в Литве дорожает алкоголь и сигареты
С 1 марта 2017 года начнут действовать новые акцизы, в результате подорожают алкоголь и табачные изделия.

В прошлом году быстрее всего росло число работников сети Lidl

В прошлом году быстрее всего росло число работников сети Lidl
В прошлом году, пос равнению с 2015 годом, в литовских компаниях число работников увеличилось на 19 000, сказано в сообщении Creditreform Lietuva.

Одежду для компании супруги Кэмерона шьют и в Литве (34)

Algirdas Butkevičius lankėsi Kauno Baltija įmonėje
Недавно выяснилось, что дорогую одежду, которую разрабатывает супруга бывшего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, шьют в Восточной Европе.

Maxima обещает покупателям снизить цены на 1000 товаров (24)

Maxima обещает покупателям снизить цены на 1000 товаров
Крупнейшая в Литве сеть розничной торговли сообщила, что будет продавать 20% товаров, составляющих ее оборот, по более низким ценам, чем другие сети.

Бальжекас покидает пост директора 15min и BNS (4)

Tomas Balžekas
Директор литовского новостного портала 15min и агентства новостей BNS Томас Бальжекас покидает эту должность.
Facebook друзья
Rambler's Top100