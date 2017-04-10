Вильнюсцы по собственному желанию могут отключить отопление

Вильнюсская мэрия официально завершит отопительный сезон, когда среднесуточная температура составит 10 градусов в течение трех дней подряд, пишет lrt.lt.

Согласно данным Литовской гидрометеорологической службы, в ближайшую неделю в Вильнюсе такой температуры не будет, однако все потребители имеют право на отключение отопления по собственной инициативе. Для этого за отключение отопления должны выступить больше половины жильцов (50%+1) и в помещениях температура должна была быть не ниже 18 градусов.

Решение о досрочном отключении отопления должны принимать управляющие - глава жилтоварищества или администратор, они осуществляют коммуникацию между жильцами и Vilniaus šilumos tinklai.