Вильнюсцы по собственному желанию могут отключить отопление

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ru.DELFI.lt
понедельник, 10 апреля 2017 г. 14:17
Вильнюсская мэрия официально завершит отопительный сезон, когда среднесуточная температура составит 10 градусов в течение трех дней подряд, пишет lrt.lt.
Heating from Vilniaus Energija
© DELFI / Andrius Ufartas

Согласно данным Литовской гидрометеорологической службы, в ближайшую неделю в Вильнюсе такой температуры не будет, однако все потребители имеют право на отключение отопления по собственной инициативе. Для этого за отключение отопления должны выступить больше половины жильцов (50%+1) и в помещениях температура должна была быть не ниже 18 градусов.

Решение о досрочном отключении отопления должны принимать управляющие - глава жилтоварищества или администратор, они осуществляют коммуникацию между жильцами и Vilniaus šilumos tinklai.

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