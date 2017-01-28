Вильнюсцы едут в Каунас: бесплатные билеты идут нарасхват

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ru.DELFI.lt
суббота, 28 января 2017 г. 12:03
Вильнюс на этой неделе празднует свой день рождения, Каунас подарил им бесплатные поездки на автобусах до Каунаса.
© kaunas.lt nuotr.

В субботу вильнюсцы едут на Вильнюсский автовокзал за бесплатными билетами. Представители Каунасской мэрии сказали, что в 8.30 ч. уже раздали 350 бесплатных билетов до Каунаса.

Поскольку интерес к акции довольно велик, организаторы заказали несколько дополнительных автобусов. Представителей компании Kautra Гинтаутас Пакусас сказал, что компания заранее готовилась к росту числа пассажиров.

"На всех маршрутных автобусах, на которые не проданы билеты, повезем пассажиров, которые захотят ехать. Мы выделяем максимально большие автобусы: небольшие автобусы на маршруте Вильнюс-Каунас ездить не будут", – сказал он.

По словам Пакусаса, дополнительно на вокзале в Вильнюсе будут стоять автобусы, которые примут пассажиров, если их поток будет большим.

"Они будут находиться в состоянии дежурного режима и если ситуация сложится так, что людей будет больше, то за один раз сможем взять на 100 человек больше", – сказал собеседник.

Он отметил, что по подсчетам Kautrа, бесплатными поездками воспользуются около 300-400 человек.

"Если их будет 5000, то к такому наплыву мы не готовы", – прибавил он. Автобусы в Каунас из Вильнюса ездят с 8 ч.

Правда, назад эти пассажиры должны будут вернуться уже за свой счет.

Кроме того, в субботу вильнюсцев в Каунасе ждут бесплатные экскурсии и скидки в ресторанах, кафе и барах.

Вильнюсцам надо лишь приехать на автовокзал, где с самого утра работает пункт бесплатных билетов "Каунас любит Вильнюс". В этом пункте выдают не только бесплатные билеты, но и брошюру "День рождения Вильнюса", в которой рассказано о бесплатных экскурсиях, указаны достопримечательности Каунаса и рассказано, в каких ресторанах, кафе и барах вильнюсцев ждут скидки.

Подробную информацию о подарке Каунаса можно найти в интернете по ссылке dovana.kaunas.lt

25 января 1323 года великий князь Литовский Гедиминас написал письмо жителям Любека, Бремена, Магдебурга, Кёльна и других городов. В письме впервые упоминалось имя Вильнюса.

Именно поэтому 25 января считают днем рождения литовской столицы.

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