Вильнюс выдвинул претензии о возмещении ущерба к Veolia

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BNS
четверг, 30 марта 2017 г. 10:20
Вильнюсские власти и муниципальная компания Vilniaus silumos tinklai ( VST ), управляющая сетью теплосетей столицы, выдвинули претензию на 200 млн. евро французскому концерну Veolia и находящейся в его подчинении компании Vilniaus energija, с просьбой возместить ущерб, нанесенный столичному тепловому хозяйству за 15 лет.
© DELFI / Andrius Ufartas

Представитель Vilniaus energija называет претензию "вздором" и "жонглированием фантастическими цифрами".

"Сумма претензии будет уточняться, когда мы сами осмотрим все оборудование и объекты, ознакомимся с выводами по их оценке, проведенной независимым экспертом", - отметил в пресс-релизе глава VST Мантас Бурокас.

Вице-мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас ранее сообщал BNS , что если претензию отклонят, то Вильнюсская мэрия и VST инициируют разбирательство в Стокгольмском арбитраже.

"Таковы процедуры, что, прежде всего, мы должны выдвинуть претензию другой стороне договора. В среду это было сделано - выдвинута претензия, которая состоит из множества эпизодов и общая сумма требования компенсации может достигать 200 млн. евро, но некоторые цифры возможно придется уточнить", - сказал В. Бянкунскас.

Представитель по связям с общественностью Vilniaus energija Нериюс Микалаюнас сказал BNS , что компания пока не получила претензию Вильнюса.

"Очевидна несерьезность подобных утверждений. Занимаются жонглированием фантастическими цифрами. На вопрос о цели таких шагов могут ответить только авторы подобных подсчетов. Честно говоря, это вздор. если на самом деле мы получим эту претензию, то мы ее рассмотрим, и тогда решим, что делать", - ответил Н. Микалаюнас.

Представитель по связям с общественностью Vilniaus silumos tinklai сообщила BNS , что в среду претензии отправлены регистрированным письмом Vilniaus energija и Veolia.

Veolia вместе с Vilniaus energija в январе прошлого года уже инициировали процесс против Литвы в Вашингтонском инвестиционном арбитраже. Компании требуют возместить около 100 млн. евро убытков связанных с якобы нечестным поведением государства и присвоением инвестиций в Литве. Не исключается, что окончательная сумма иска будет больше.

BNS
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