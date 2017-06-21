Вильнюс - самая дешёвая для иностранцев столица стран Балтии

Среди дорогих для иностранцев городов Вильнюс занимает 167-ю позицию среди 209 оцененных городов. Рига находится на 126-м месте, Таллин - на 160-м.

Для иностранцев в столице Польши Варшаве дешевле, чем в странах Балтии - она занимает 180-е место, а Минск - на 200-м.

При составлении рейтинга Mercer учитывалась стоимость более 200 продуктов и услуг, включая цены на жильё, транспорт, еду, одежду, развлечения и так далее.

Правительства и международные компании очень внимательно относятся к таким исследованиям Mercer и принимают во внимание рейтинги, когда исчисляют командировочные для своих сотрудников.