Вильнюс - самая дешёвая для иностранцев столица стран Балтии

Вильнюс - самый дешёвый для иностранцев столичный город в странах Балтии, говорится в исследовании, которое ежегодно проводит консалтинговая группа Mercer.
Среди дорогих для иностранцев городов Вильнюс занимает 167-ю позицию среди 209 оцененных городов. Рига находится на 126-м месте, Таллин - на 160-м.
Для иностранцев в столице Польши Варшаве дешевле, чем в странах Балтии - она занимает 180-е место, а Минск - на 200-м.
При составлении рейтинга Mercer учитывалась стоимость более 200 продуктов и услуг, включая цены на жильё, транспорт, еду, одежду, развлечения и так далее.
Правительства и международные компании очень внимательно относятся к таким исследованиям Mercer и принимают во внимание рейтинги, когда исчисляют командировочные для своих сотрудников.